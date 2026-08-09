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Wille na sprzedaż w Bordighera, Włochy

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21 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
LH- 3V16. Willa do przebudowy nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigerW samym sercu jednego…
$1,76M
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
KK- iv904. Willa najnowszej budowy w BordigerWilla z niedawnej konstrukcji z podgrzewanym ba…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
KK- 3v02. Luksus klasy Villa w BordigerWilla dla 3 rodzin, z widokiem na morze, luksusowe wy…
$2,81M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 395 m²
LH- 3V06. Nowa willa z basenem nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigueraNa pierwszym, pano…
$2,70M
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3V63. Bordiguera, willa z widokiem na morzeW słonecznej i spokojnej okolicy na zboczu wz…
$345,799
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
LH- 5T12. Willa na sprzedaż w mieście Bordiguera. liguriaHistoryczne nieruchomości we Włosze…
$303,600
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
KK-252. Luksusowa willa z ogrodem w BordigeraWilla - zamek o powierzchni około 300 metrów kw…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталииВилла с бассейном у моря в продаже в Итали…
$3,46M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
LH- 3V51. Willa nad morzem we Włoszech - Liguria, BordigueraZ doskonałymi widokiem na morze,…
$4,69M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
LH- 5V01. Sprzedaż nowych willi nad morzem we Włoszech, Liuria, BordigerW cichej i spokojnej…
$644,710
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 376 m²
KK- iv777. Willa na pierwszym wzgórzu miasta Bordiger5 minut od wybrzeża i centrum miasta Bo…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
KK- 020317-3. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "BordigerWilla 250kvm + dom przy wejściu do …
$2,05M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
$1,88M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
$17,58M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
LH- 3v18. Willa z widokiem na morze w Bordiger, Liguria, WłochyKilka kroków od plaż Bordiegr…
$2,23M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 315 m²
LH- 3v30. Willa z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerW prestiżowej, spokojnej i…
$2,29M
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 284 m²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana, отделка качес…
$3,28M
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
KK- V241. Willa w Bordiger, w pobliżu morzaBordiger, w pobliżu morza, oferujemy nową willę z…
$1,16M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
KK- 3ianV11. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "BordigerWilla 320km w Bordiger 3 km samochod…
$2,05M
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
LH- 5V42. Willa z widokiem na morze we Włoszech, Liguria. dłużnikNa wzgórzach jednej z frakc…
$879,150
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