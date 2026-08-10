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Wille na sprzedaż w Provincia di Imperia, Włochy

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Sanremo
25
Bordighera
21
Ventimiglia
6
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100 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
LH- 2V06. Willa z widokiem na morze w San Remo, Liguria, WłochyWilla znajduje się zaledwie 7…
$1,76M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
KK- 3v02. Luksus klasy Villa w BordigerWilla dla 3 rodzin, z widokiem na morze, luksusowe wy…
$2,81M
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Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
$2,34M
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Willa 4 pokoi w Caramagnetta, Włochy
Willa 4 pokoi
Caramagnetta, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
KK- Ligurski dom wiejski z basenemVilla Iris, zbudowana w 2005 roku, jest liguryjskim wiejsk…
$644,710
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Willa 3 pokoi w Cantalupo, Włochy
Willa 3 pokoi
Cantalupo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 157 m²
KK- 6V13. Willa z widokiem na morze w Ligurii, ImperiumWilla z widokiem na morze w Ligurii, …
$574,378
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Willa 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Willa 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалетиКупить таунхаус с терасой и видом на море в Италии, …
$281,328
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Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
LH- 2V17. Willa z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, San RemoW jednym z najbardziej pre…
$1,47M
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Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
LH- 2v05. Willa we Włoszech, Liguria - willa na morzu w San RemoZaledwie 30 m od słynnej ści…
$1,64M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
LH- 3v18. Willa z widokiem na morze w Bordiger, Liguria, WłochyKilka kroków od plaż Bordiegr…
$2,23M
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Willa 2 pokoi w San Lorenzo al Mare, Włochy
Willa 2 pokoi
San Lorenzo al Mare, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 138 m²
LH- 6V35. Willa w Costanainer. Imperium.Willa z basenem i widokiem na morze na sprzedaż we W…
$550,934
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Willa w Sanremo, Włochy
Willa
Sanremo, Włochy
Powierzchnia 350 m²
KK- 321. Dwupoziomowa willa 350m2, w dobrym stanieNa sprzedaż dwupoziomowa willa 350 m kw w …
$1,64M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Civezza, Włochy
Willa 3 pokoi
Civezza, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
LH- 6Q01. Willa na sprzedaż w Civezza. liguriaKup dom z tarasem i widokiem na morze we Włosz…
$257,884
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Willa 6 pokojów w Ospedaletti, Włochy
Willa 6 pokojów
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
LH- 1v06. Piękna willa w Ospedaletti (Liguria)1.5 km samochodem od morza w cichej dzielnicy …
$2,70M
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Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
PO- 270317. Luksusowa willa w San Remo. WłochyWilla znajduje się w elitarnym obszarze, o łąc…
$1,82M
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Willa 3 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH- 5V06. Villa w Ventimiglia. San RemoWilla z widokiem na morze na wybrzeżu Włoch, Liguria,…
$533,351
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Willa 4 pokoi w Diano Marina, Włochy
Willa 4 pokoi
Diano Marina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
LH- 4v75. Luksusowa willa z basenem w Ligurii, Diano MarinaW słynnym ośrodku Ligurian Diano …
$3,52M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
KK-252. Luksusowa willa z ogrodem w BordigeraWilla - zamek o powierzchni około 300 metrów kw…
$2,58M
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Willa w Diano Marina, Włochy
Willa
Diano Marina, Włochy
Powierzchnia 220 m²
KK- 6V14. Nowy nowoczesny dom z ogrodem i tarasem w Diano MarinaDiano Marina to urocze miast…
$1,11M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
LH- 3V16. Willa do przebudowy nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigerW samym sercu jednego…
$1,76M
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Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 150 m²
LH- 2V87. Kup willę w San Remo - unikalną willę historyczną w San RemoTuż za promenadą Cesar…
$5,27M
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3V63. Bordiguera, willa z widokiem na morzeW słonecznej i spokojnej okolicy na zboczu wz…
$345,799
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Willa 6 pokojów w Ventimiglia, Włochy
Willa 6 pokojów
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
KK- 5V43. Willa z prywatną plażą w LiguriiNa wybrzeżu Morza Ligurskiego i zaledwie 1 km od R…
$5,63M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
KK- 3ianV11. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "BordigerWilla 320km w Bordiger 3 km samochod…
$2,05M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 315 m²
LH- 3v30. Willa z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerW prestiżowej, spokojnej i…
$2,29M
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Willa 5 pokojów w Imperia, Włochy
Willa 5 pokojów
Imperia, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
KK- 4V88. Nowa willa secesyjnaNowa willa Art Nouveau w 6 km samochodem (20 min) od morza w p…
$1,99M
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Willa 5 pokojów w Diano Marina, Włochy
Willa 5 pokojów
Diano Marina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 225 m²
KK- W- 02GTYJ. Willa z basenem i widokiem na zatokę w 1,6 km samochodem od plaży Diano Marin…
$691,598
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
KK- 020317-3. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "BordigerWilla 250kvm + dom przy wejściu do …
$2,05M
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Willa 6 pokojów w Camporosso, Włochy
Willa 6 pokojów
Camporosso, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
KK- 5V49. Sprzedaż nowoczesnej willi w 450 km z widokiem na morze w LiguriiW mieście San Jia…
$2,58M
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Willa 3 pokoi w Diano Castello, Włochy
Willa 3 pokoi
Diano Castello, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
KK- Villa wybudowany w 1966 roku na sprzedażNa 7 km samochodem od morza Diano Marina na wygo…
$521,629
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Willa 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Willa 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 210 m²
KK-1q24. Половина виллы ( таун-хаус ) в ОспедалетиПрямо на морском скалистом берегу вспедале…
$1,62M
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Parametry nieruchomości w Provincia di Imperia, Włochy

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