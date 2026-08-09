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Wille na sprzedaż w Sirmione, Włochy

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10 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
ABI- 805NE. Piękna willa z basenem i wspaniały widok na pierwszą linię brzegową jeziora Gard…
$12,89M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Sirmione, Włochy
Willa
Sirmione, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
SYRMIONE / / 400 KV. M / / 4 Sypialnie / / 3 łazienki / / Kuchnia / / PRISTER / / Basen / / …
$1,39M
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Willa 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
GA- V001073. Willa z widokiem na jezioro w SirmionePołożony w wspaniałej lokalizacji jeziora…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
$3,50M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 6 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
- 220415-1. Willa na półwyspie Sirmione w najbardziej ekskluzywnej części zamkuNa półwyspie …
$14,07M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
ABI- 813N. Nowy, nowoczesny dom z basenem w Sirmione - Jezioro Garda Nowy, nowoczesny dom, p…
$2,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lugana, Włochy
Willa 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Valeggio sul Mincio w dogodnej pozycji dla wszystkich usług 100 metrów od parku ogrodowego S…
$853,992
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Willa 8 pokojów w Lugana, Włochy
Willa 8 pokojów
Lugana, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Just a few steps from the lake, in the charming surroundings of Punta Gro, we offer for sale…
$952,529
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Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Na półwyspie Sirmione, w ekskluzywnej pozycji i niedaleko Centrum, oferujemy jedną willę bez…
$4,93M
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Willa 7 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 7 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 050 m²
W odległości 100 metrów od jeziora i centrum Colombare oferujemy nowy penthouse w prestiżowy…
$8,09M
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