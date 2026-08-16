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Wille na sprzedaż w Umbria, Włochy

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Terni
17
Perugia
5
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27 obiektów total found
Willa 11 pokojów w Terni, Włochy
Willa 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N1221 Nazwa własności: Casa Maffi Lokalizacja: W wiosce Miasto / Miasto:…
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Willa 21 pokój w Terni, Włochy
Willa 21 pokój
Terni, Włochy
Pokoje 21
Powierzchnia 1 200 m²
Mieszkanie w historycznym centrum (powierzchnia netto 145 m2) Archiwum wejściowe do biura na…
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Willa 37 pokojów w Terni, Włochy
Willa 37 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 37
Powierzchnia 1 200 m²
Zazwyczaj pagórkowaty teren, bez domu, o powierzchni 13,00 ha w trufli
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Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 490 m²
W uroczym otoczeniu Umbrii znajduje się rzadka kamienna rezydencja - dwupoziomowa willa, któ…
$1,03M
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Willa 6 pokojów w Spoleto, Włochy
Willa 6 pokojów
Spoleto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
IT- 281016. Historyczny średniowieczny zamek XII wieku zbudowanyNa sprzedaż zabytkowy średni…
$1,76M
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Willa 6 pokojów w Perugia, Włochy
Willa 6 pokojów
Perugia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла, недавно полностью восстанов…
$1,47M
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TekceTekce
Willa 22 pokoi w Terni, Włochy
Willa 22 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 600 m²
Willa kilka kroków od morza z dużym zamkniętym ogrodem na trzech poziomach z dużymi salonami…
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Willa 14 pokojów w Bevagna, Włochy
Willa 14 pokojów
Bevagna, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Willa do wypełnienia w parku o powierzchni 2500 m2. Powierzchnia z akcesoriami do ponad 600 …
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Willa 22 pokoi w Terni, Włochy
Willa 22 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 1 500 m²
Obecnie niedokończony dom wakacyjny na dwóch piętrach o powierzchni 130 metrów kwadratowych …
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Willa 24 pokoi w Terni, Włochy
Willa 24 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 1 000 m²
Dom na starej kamienicy na dwóch piętrach oraz małe akcesoria i ogród o powierzchni 130 m2 z…
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Willa 17 pokojów w Terni, Włochy
Willa 17 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 17
Powierzchnia 600 m²
Powierzchnia handlowa z trzema oknami 50 metrów od autostrady Adriatyku Odnowiony w 2004 r. …
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Willa 12 pokojów w Terni, Włochy
Willa 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 500 m²
Numer referencyjny: N1427Nazwa nieruchomości: Casa New RoadLokalizacja: w krajuMiasto: Stref…
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Willa 11 pokojów w Terni, Włochy
Willa 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 460 m²
Numer referencyjny: N1445 Nazwa nieruchomości: Casa Ankiety Lokalizacja: w kraju Miasto: …
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Willa 6 pokojów w Perugia, Włochy
Willa 6 pokojów
Perugia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная велик…
$4,34M
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Willa 25 pokojów w Terni, Włochy
Willa 25 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 25
Powierzchnia 650 m²
Numer referencyjny: N960 Nazwa nieruchomości: Casa Elvio Lokalizacja: w kraju Miasto: Str…
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Willa 9 pokojów w Asyż, Włochy
Willa 9 pokojów
Asyż, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 740 m²
Casale di Charme | Kod 8673 Cena aktualna: 20/03/2025 € 2 200 000 Położony w sercu Umbr…
$2,55M
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Willa 16 pokojów w Terni, Włochy
Willa 16 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 450 m²
Mini apartament o powierzchni 36 m2 do remontu składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki, s…
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Willa 21 pokój w Foligno, Włochy
Willa 21 pokój
Foligno, Włochy
Pokoje 21
Powierzchnia 700 m²
Dobrze odnowiona pod koniec XIX wieku willa. 8.000 m2 park z wysokimi drzewami i roślinami o…
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Willa 4 pokoi w Terni, Włochy
Willa 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
$2,63M
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Willa 15 pokojów w Terni, Włochy
Willa 15 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 15
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 525 m²
In a beautiful and peaceful Switzerland, just a few kilometers from the town of Lugano, lies…
$8,10M
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Willa 6 pokojów w Terni, Włochy
Willa 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
$2,35M
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Willa 6 pokojów w Terni, Włochy
Willa 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Located in the coveted hills of Garda, Ai Beati, and only 5 minutes from the dynamic city ce…
$2,74M
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Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 35
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 9 800 m²
Perugia (Umbria) / / Średniowieczny Zamek 800 m kw / / Villa 2,200 m kw / / Kompleks do zakw…
$9,88M
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Willa 4 pokoi w Terni, Włochy
Willa 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 355 m²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
$3,07M
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Willa w Tuoro sul Trasimeno, Włochy
Willa
Tuoro sul Trasimeno, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
This refined property is located in a hilly and dominant position on Lake Trasimeno in a …
$1,69M
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Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 5 000 m²
Perugia (Umbria) / / Średniowieczny Zamek 800 m kw / / Villa 2,200 m kw / / Kompleks do zakw…
$6,97M
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Willa 5 pokojów w Terni, Włochy
Willa 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
$2,74M
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Parametry nieruchomości w Umbria, Włochy

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