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Wille na sprzedaż w Peschiera del Garda, Włochy

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8 obiektów total found
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
This magnificent villa is spread over three levels, offering well-kept spaces and high-quali…
$1,29M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 13 pokojów w Bassana, Włochy
Willa 13 pokojów
Bassana, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, villa with building area for sale. The plot of land…
$1,20M
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Willa 12 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Willa 12 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
San Benedetto di Lugana, w eleganckiej dzielnicy mieszkalnej niedaleko jeziora, oferujemy ek…
$760,928
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Broglie, Włochy
Willa 5 pokojów
Broglie, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Peschiera del Garda, famous as a fortress of the Venetian Republic since the 16th century, h…
$2,74M
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Willa 7 pokojów w Broglie, Włochy
Willa 7 pokojów
Broglie, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
W Peschiera del Garda, w Località Boschetti, pagórkowatej okolicy ze wspaniałym widokiem na …
$875,889
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