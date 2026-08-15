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  4. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Włochy

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Lombardia
29
Desenzano del Garda
18
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
4
Wenecja Euganejska
4
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42 obiekty total found
Penthouse w Anzio, Włochy
Penthouse
Anzio, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż unikalny penthouse z remontami i widokiem na morze w centrum AnzioCechy:• Powier…
$1,39M
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Penthouse w Casalgrande, Włochy
Penthouse
Casalgrande, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 7/7
Oferujemy na sprzedaż stylowy i w pełni odnowiony penthouse 47 metrów kwadratowych w centrum…
$244,589
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Penthouse w Lido di Jesolo, Włochy
Penthouse
Lido di Jesolo, Włochy
Powierzchnia 168 m²
Piętro 8
Ten wyjątkowy penthouse położony na uprzywilejowanych 8 i 9 piętrach łączy nowoczesną archit…
$2,27M
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 4 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Penthouse 4 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Penthouse 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Desenzano del Garda, in a historic building, in the historical centre, we propose an exclusi…
$1,31M
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Penthouse 4 pokoi w Malcesine, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Malcesine, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
We offer for sale an elegant penthouse on the second and last floor of a building with only …
$886,837
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Grado, Włochy
Penthouse
Grado, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
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Penthouse 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 282 m²
In a timeless atmosphere in the heart of Desenzano del Garda, with a direct view of Porto Ve…
$3,07M
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Penthouse 9 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 9 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 363 m²
In an atmosphere of yesteryear in the heart of Desenzano del Garda, directly overlooking Por…
$3,61M
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Penthouse 5 pokojów w Bardolino, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 526 m²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
$2,52M
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Penthouse 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
A short distance from the lake and the promenade, in a quiet residential context convenient …
$859,466
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Penthouse 2 pokoi w Salo, Włochy
Penthouse 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Penthouse 5 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Nestled in an enchanted corner of the Padenghe sul Garda hills is the Residence "Aquarama", …
$1,26M
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Penthouse 8 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Penthouse 8 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
This extraordinary penthouse is located within an exclusive residence with swimming pool in …
$1,04M
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Penthouse 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Desenzano del Garda, NOWY I WYŁĄCZNY ATTIC w historycznym centrum miasta. Prestiżowa otwart…
$525,533
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Penthouse 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 364 m²
Jako podgląd oferujemy PENTHOUSE o nieosiągalnych wymiarach w nowej rezydencji z basenem, kt…
$1,95M
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Penthouse 8 pokojów w Volta Mantovana, Włochy
Penthouse 8 pokojów
Volta Mantovana, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Penthouse 5 pokojów w Toscolano Maderno, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Immersed in the setting of Lake Garda, we propose for sale two splendid penthouses on the se…
$1,11M
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Penthouse 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Penthouse 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, we propose an elegant attic recently completely reno…
$372,253
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Penthouse 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Located in prestigious position, close to the lakeside and historical centre of the renowned…
$1,49M
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Penthouse 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
The residential complex where attention to detail meets architectural elegance: An exclusiv…
$635,019
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Penthouse 2 pokoi w Salo, Włochy
Penthouse 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Penthouse 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
A beautiful modern-style penthouse located on the top floor of a modern, recently constructe…
$1,00M
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Penthouse 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Penthouse 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
The property offered by the Garda House is located on the third floor of one of the most ele…
$1,07M
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Penthouse 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
$5,26M
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Penthouse w Alghero, Włochy
Penthouse
Alghero, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ten ekskluzywny penthouse jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu…
$1,10M
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Penthouse 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
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Penthouse 1 pokój w Padenghe sul Garda, Włochy
Penthouse 1 pokój
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Luksusowe penthouse'y ze wspaniałym widokiem na jezioro i możliwością dostosowania wykończeń…
$2,13M
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Penthouse 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
In Desenzano del Garda stands out a new, renowned residence: VILLA DEL SOLE, exclusively of…
$2,18M
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Parametry nieruchomości w Włochy

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