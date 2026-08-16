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Wille na sprzedaż w Massa Carrara, Włochy

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Carrara
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5 obiektów total found
Willa w Villafranca in Lunigiana, Włochy
Willa
Villafranca in Lunigiana, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Willa w stylu Liberty znajduje się w Villafranca-in-Lunidjan w regionie Toskanii. Willa otoc…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Sorgnano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sorgnano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
MG- 030715. Willa w Carrara (Włochy, Toskania)Willa w Carrara w Beverly Hills, ekskluzywny o…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Massa, Włochy
Willa
Massa, Włochy
Powierzchnia 370 m²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
$5,33M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
It Is RealtyIt Is Realty
Willa 6 pokojów w Codena, Włochy
Willa 6 pokojów
Codena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КарарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Мас…
$4,57M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Carrara, Włochy
Willa
Carrara, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2
Carrara Powierzchnia 440 m2 / / 15.000 m2 ogród i gaju oliwnego / / 3 sypialnie / / 3 łazien…
$2,09M
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Parametry nieruchomości w Massa Carrara, Włochy

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