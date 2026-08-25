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Wille na sprzedaż w Desenzano del Garda, Włochy

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38 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 200 m²
ABI- 802N. ekskluzywna willa 3- pozioma z basenem i pięknym widokiem na jezioro GardaPrestiż…
$3,39M
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 560 m²
ABI- 1230A. Luksusowa willa na pierwszej linii jeziora GardaLuksusowa willa nad jeziorem Gar…
$14,02M
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Willa w Desenzano del Garda, Włochy
Willa
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 210 m²
GA- V000909. Dom Rustico na sprzedaż w Desenzano del GardaPołożony w starożytnej i charakter…
$327 182
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
GA- V001250. Część posiadłości z widokiem na jezioro w DESENZANO DEL GARDAW centralnej i mie…
$394 956
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,10M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$699 936
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАСЕЙНОМ ВЕЗНЦАНО-ДЕЛтГАРДАРасположенный в небольшом жи…
$642 680
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
GH-DV001434. Престижная вилла с частным причаломПрекрасная вилла в современном стиле на перв…
$9,35M
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Willa 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
GH-DV3012. Большая вилла с видом на озеро в центре Дезенцано.Дезенцано дель Гарда, Великолеп…
$1,23M
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
GA- V001210. Oddzielna willa nad jeziorem z dużym ogrodem. Desenzano Del GardaPołożony w pię…
$759 530
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
GA-V001310. ДИЗАЙНЕСКАЯ ВИЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
$1,29M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муници…
$2,22M
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 994 m²
GH- PV001423. Willa w Desenzano del GardaCena obniżona do 6,8 mln €!!!Stara cena 8,500,000 €…
$7,95M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$442 865
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти …
$928 964
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Willa 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и терасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное …
$903 257
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВила, построенная по…
$419 494
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
GH- DV3780. Townhouse w wyłącznej rezydencji w Desenzano.Na zielonych wzgórzach otaczających…
$584 254
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Willa w Desenzano del Garda, Włochy
Willa
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 280 m²
GH-240518. Новая вилла в самом крутом месте в Дезенцано Дель ГардаСтроящаяся вилла с панорам…
$2,57M
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Willa 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
GA- V001304. Odnowiona willa Single- Place w Desenzano Del GardaDogodnie położony kilkaset m…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
GH- 230519. Pierwsza linia willi w Desenzano.Pierwsza linia willi w Desenzano. Położony w pr…
$2,92M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA- V001408. Townshouse na sprzedaż w Desenzano del GardaW centrum San Martino della Battagl…
$508 301
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
GH- DV3695. Willa z trzema sypialniami, zbudowana na zaawansowanej technologiiWilla, zbudowa…
$396 124
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Red Feniks Montenegro
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Willa 16 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 16 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
In the beautiful lakeside of Desenzano del Garda, in a unique location served by all comfort…
$17,52M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
$1,30M
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Willa 7 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 7 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Na obrzeżach Desenzano, w strategicznym miejscu i w niewielkiej grupie ważnych willi, można …
$892 312
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Willa 5 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Osadzona w kompleksie ważnych willi można zrealizować „VILLA MONIGA”, jednopiętrową willę z …
$739 031
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Willa 7 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 7 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Na obrzeżach Desenzano, w strategicznej pozycji i przydziale ważnych willi można zrealizować…
$1,35M
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