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Wille na sprzedaż w Perugia, Włochy

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10 obiektów total found
Willa 9 pokojów w Asyż, Włochy
Willa 9 pokojów
Asyż, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 740 m²
Casale di Charme | Kod 8673 Cena aktualna: 20/03/2025 € 2 200 000 Położony w sercu Umbr…
$2,55M
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Willa 6 pokojów w Perugia, Włochy
Willa 6 pokojów
Perugia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла, недавно полностью восстанов…
$1,47M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 21 pokój w Foligno, Włochy
Willa 21 pokój
Foligno, Włochy
Pokoje 21
Powierzchnia 700 m²
Dobrze odnowiona pod koniec XIX wieku willa. 8.000 m2 park z wysokimi drzewami i roślinami o…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Willa 14 pokojów w Bevagna, Włochy
Willa 14 pokojów
Bevagna, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Willa do wypełnienia w parku o powierzchni 2500 m2. Powierzchnia z akcesoriami do ponad 600 …
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Perugia, Włochy
Willa 6 pokojów
Perugia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная велик…
$4,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Spoleto, Włochy
Willa 6 pokojów
Spoleto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
IT- 281016. Historyczny średniowieczny zamek XII wieku zbudowanyNa sprzedaż zabytkowy średni…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 490 m²
W uroczym otoczeniu Umbrii znajduje się rzadka kamienna rezydencja - dwupoziomowa willa, któ…
$1,03M
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Willa w Tuoro sul Trasimeno, Włochy
Willa
Tuoro sul Trasimeno, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
This refined property is located in a hilly and dominant position on Lake Trasimeno in a …
$1,69M
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Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 35
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 9 800 m²
Perugia (Umbria) / / Średniowieczny Zamek 800 m kw / / Villa 2,200 m kw / / Kompleks do zakw…
$9,88M
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Willa w Perugia, Włochy
Willa
Perugia, Włochy
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 5 000 m²
Perugia (Umbria) / / Średniowieczny Zamek 800 m kw / / Villa 2,200 m kw / / Kompleks do zakw…
$6,97M
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