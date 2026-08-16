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Wille na sprzedaż w Lerici, Włochy

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w La Serra, Włochy
Willa 4 pokoi
La Serra, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
KK-190317. Nowa willa w Lerici. liguriaWilla "Venere Azzurra" wybudowana w 2012 roku, 200 km…
$3,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w La Serra, Włochy
Willa 5 pokojów
La Serra, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-8. Luksusowa willa, znajduje się w mieście w LericiLuksusowa willa, położona w mie…
$6,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w La Serra, Włochy
Willa
La Serra, Włochy
Powierzchnia 230 m²
KK- 100317. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "LericiGłówna willa w 160 km + sąsiedniej zale…
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w La Serra, Włochy
Willa 6 pokojów
La Serra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$8,21M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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