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Wille na sprzedaż w Lacjum, Włochy

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Rzym
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15 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
LD- 0204. Elitarny dom w pobliżu jeziora Bracciano, w pobliżu RzymuElitarny dom w pobliżu je…
$926,038
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Latina, Włochy
Willa 5 pokojów
Latina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 680 m²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
$1,35M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Veroli, Włochy
Willa
Veroli, Włochy
Liczba kondygnacji 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. ŚWIĘTY XVIII wiek.Prowincja Treviso, region Veneto.…
$5,41M
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Willa 6 pokojów w Rieti, Włochy
Willa 6 pokojów
Rieti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 4 295 m²
LD- 1032. Elitarna rezydencja w Lazio, RietiKilka kilometrów od Rieti, w otoczeniu zieleni, …
$12,89M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 2 pokoi w Rzym, Włochy
Willa 2 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 180 m²
IT- 260319. Dwupoziomowa willa 180m2. z uroczym tarasemW prestiżowym parku golfowym "Country…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Montopoli di Sabina, Włochy
Willa
Montopoli di Sabina, Włochy
ROMA- SABINA - MONTOPOLI DI SABINA La Sabina jest jednym z najbardziej autentycznych ziem w …
$359,953
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International real estate agency Habita
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Willa w Poggio Mirteto, Włochy
Willa
Poggio Mirteto, Włochy
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina jest jednym z najbardziej autentycznych ziem w środkowy…
$319,935
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$937,760
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Colli sul Velino, Włochy
Willa 4 pokoi
Colli sul Velino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
IT- 161116. Willa w małym prowincjonalnym mieście Collie- sul- VelinoW małym prowincjonalnym…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Bomarzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Bomarzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 470 m²
IT- Villa w pobliżu RzymuW mieście Attilliano, należącym do epoki Etrusków, czego dowodem je…
$463,019
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
AG- 160316. BILLA NA APPIA ANTICA, ROMProponowana willa znajduje się w jednym z najbardziej …
$2,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Fiano Romano, Włochy
Willa 6 pokojów
Fiano Romano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена ( Capena ), Colle del Fagiano, …
$879,150
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Monte Compatri, Włochy
Willa 4 pokoi
Monte Compatri, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
PO- 110317-1. Villa (sprzedaż) "Włochy" Rzym "Monte CompatriDom znajduje się w Parco dei Cas…
$269,606
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
TO-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и терассойРим, Казал Палоко В продаже…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
IT- 180618-1. Villa w Rzymie. WłochyW prestiżowej dzielnicy EUR (w południowej części Rzymu)…
$2,81M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Lacjum, Włochy

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