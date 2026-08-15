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Działki na sprzedaż w Włochy

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140 obiektów total found
Działka w Unione dei comuni Valle del Savio, Włochy
Działka
Unione dei comuni Valle del Savio, Włochy
Powierzchnia 2 800 000 m²
Grunty o powierzchni ponad 280,00 hektarów, zamknięte gospodarstwo z prywatną drogą i sprzęt…
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 500 000 m²
Ziemia 50,00 ha w jednym ciele, z czego 30.00 mieszkanie i 20.00 w średnich i łagodnych wzgó…
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 53 500 m²
Powierzchnia około 5,0 ha z drewna cedrowego
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 400 000 m²
Grunty o powierzchni 40,00 hektarów, z czego 15.00 hektarów gruntów ornych, pozostałych tere…
$255,777
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Działka w Massa Fermana, Włochy
Działka
Massa Fermana, Włochy
Powierzchnia 195 000 m²
Typowo górzysty teren w dużej mierze uprawiany (grunty orne) z 5,0 hektarów szorowania i las…
$232,525
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Działka w Porto Recanati, Włochy
Działka
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 130 000 m²
Ziemia około 13.00 ha na bardzo delikatnym wzgórzu w pozycji dominującej z łatwym dostępem
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Działka w Moltrasio, Włochy
Działka
Moltrasio, Włochy
Ekskluzywna działka w Moltrasio o powierzchni około 1700 m2, z wyjątkowym i w pełni zatwierd…
$3,13M
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 20 000 m²
Ziemia 2.0 ha na górzystym lesie
$9,214
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 120 000 m²
Land zakwaterowania turystycznego w naturalnej oazie 12 ha w spokojnej okolicy i idealny prz…
$465,049
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 60 000 m²
Kraj o powierzchni 6,0 ha z dobrą ekspozycją łatwy dostęp (przylegająca droga) opcja dom mie…
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 220 000 m²
Numer referencyjny: N11 Nazwa nieruchomości: Casa Ciribe Lokalizacja: w kraju Miasto: Str…
$116,262
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 70 000 m²
Teren o powierzchni 7,0 ha na wzgórzu Duży dostęp ( Możliwość częściowej renowacji farmy i d…
$127,889
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Działka w Montefortino, Włochy
Działka
Montefortino, Włochy
Powierzchnia 1 490 000 m²
Firma 149.00 ha, z czego 90.00 ha jest leśny, 30.00 ha orny 20: 00 hektarów ornych w części,…
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Działka w Cagliari, Włochy
Działka
Cagliari, Włochy
Powierzchnia 600 000 m²
Grunty o powierzchni około 60,00 hektarów o średniej wysokości od 250 do 300 metrów nad pozi…
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Działka w Grottammare, Włochy
Działka
Grottammare, Włochy
Powierzchnia 870 000 m²
Ziemia 87.00 ha z winnicą, gaju oliwnego z różnymi domami i willą z widokiem na morze
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Działka w Monte Vidon Corrado, Włochy
Działka
Monte Vidon Corrado, Włochy
Powierzchnia 100 000 m²
10.0 ha ziemi w spokojnych wzgórzach z doskonałym dostępem (opcja domek do odnowy)
$162,767
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 12 000 m²
Ziemia o powierzchni zaledwie poniżej 12 tys. m2 na łagodnym wzgórzu i czasami płaska z eksp…
$17,439
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Działka w Porto Recanati, Włochy
Działka
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 55 000 m²
Ziemia o powierzchni około 5,50 ha na łagodnym wzgórzu z dobrą ekspozycją i wygodnym dostępem
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 32 000 m²
Ziemia 3,2 ha mieszkanie z 200 drzew wiśniowych (11 lat) i 100 drzew sosnowych, jak również …
$174,393
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 42 000 m²
Typowo pagórkowaty ląd 42,000 metrów kwadratowych dla gruntów ornych zwróconych na północny wschód
$48,830
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Działka w Ripatransone, Włochy
Działka
Ripatransone, Włochy
Powierzchnia 900 000 m²
Ziemia 90,00 panoramiczny z doskonałą ekspozycją 3 km od morza. Około 37.00 hektarów to grun…
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Działka w Predazzo, Włochy
Działka
Predazzo, Włochy
Możliwości inwestycyjne w Dolomitach - Masi di Cavalele, Val di FiemmeSzukasz unikalnego pro…
$1,16M
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 120 000 m²
Teren o powierzchni 7,0 ha na wzgórzu Duży dostęp ( Możliwość częściowej renowacji farmy i d…
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 3 600 000 m²
Ziemia 360,00 ha, z czego 160 stanowią pastwiska, a 200 to lasy. Jedno ciało. Istnieje sześć…
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Działka w Lapedona, Włochy
Działka
Lapedona, Włochy
Powierzchnia 100 000 m²
Grunty o powierzchni 10,00 ha wszystkie grunty orne z widokiem na morze Szed 170 m2 Narażeni…
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 80 000 m²
Płaskie nawadniane grunty o powierzchni 8.0 ha duży front drogowy - łatwy dostęp - wysoka rentowność
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 150 000 m²
Land 15.00 ha mieszkanie i nawadnianie Wielki Casale dostępu na dwóch piętrach poddasza w do…
$460,687
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 180 000 m²
Całkowicie płaski teren dla rolnictwa i zakwaterowania z stawów i dwóch gospodarstw rolnych …
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 170 000 m²
Grunty o powierzchni ok. 17,00 hektarów na średnim wzgórzu z północno-zachodniej ekspozycji …
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Działka w Terni, Włochy
Działka
Terni, Włochy
Powierzchnia 85 000 m²
Grunt o powierzchni 8,50 ha gruntów ornych w typowo pagórkowatym pojedynczym ciele z ekspozy…
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