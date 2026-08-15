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Mieszkania na sprzedaż w Włochy

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951 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Viterbo, Włochy
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Viterbo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
$313,976
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Mieszkanie 4 pokoi w Borgo SantAgata, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Borgo SantAgata, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
LH- 6Q18. Historyczne mieszkanie w pobliżu morza, Liguria, WłochyW centralnej części kurortu…
$322,355
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 90 m²
Odnowiony apartament na pierwszym piętrze małego budynku. Dwie sypialnie sypialnia salon kuc…
$230,344
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Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
GH- LV06622. Nowoczesny apartament z widokiem na jezioro.Manerba del Garda, w charakterystyc…
$328,216
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Citta SantAngelo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Citta SantAngelo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Us- Apartament w wyśmienitym i prestiżowym kompleksie mieszkalnymW znakomitym i prestiżowym …
$252,023
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалетиВ жилом компле…
$996,370
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
LH- 3Q94. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Bordger Na parterze małego przytul…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 110 m²
Mieszkanie na drugim piętrze bez windy w trzyosobowym apartamencie. Trzy sypialnie łazienka …
$116,262
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
GH- DV5831. Apartament z widokiem na ogród i jezioro.Desenzano del Garda,Oferujemy na sprzed…
$697,459
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
IT-111021. Большая квартира 130м2 в РимеБольшая квартира 130 кв.м. на 4 этаже. Состоит: прих…
$410,270
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
GA-V001257. ПЕНТХАУС ВЕЗЕНЦАНО В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в нескольких минутах езды …
$363,382
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
KK- Q- AL4. Unikalne apartamenty w AlassioArt Nouveau apartament w 130 km w 4-piętrowym pala…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Polpenazze del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Polpenazze del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GH- DV6089. Nowo wybudowany apartament 150 m od jeziora.W prestiżowej lokalizacji, 150 m od …
$583,755
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Mieszkanie 4 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
KK-280817-4. Квартира в Оспедалетти 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструи…
$586,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,11M
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 180 m²
AG- 220916- 24. Trzypoziomowy apartament w RzymieTrzypoziomowy apartament Atiko w dzielnicy …
$3,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
AL- 98. Wspaniały apartament z widokiem na morze w AlassioApartamenty w miejscowości uzdrowi…
$1,88M
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 82 m²
Nowo wybudowane apartamenty do dostosowania in- house. Kawałki od 82 do 110 m2 Balkony garaż…
$139,515
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Mieszkanie 2 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Mieszkanie w Sanremo nad morzem! San Martino, 70 m2, 199,000 €Śnisz o nieruchomościach w sło…
$231,860
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Mieszkanie 3 pokoi w Pescara, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pescara, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
EC- 55. Apartament dwupoziomowy w pobliżu morza w Pescara Elegancki apartament znajduje się …
$339,938
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Jezioro Maggiore Stresa. Mieszkanie.Jezioro Maggiore. Streak. 3-pokojowe mieszkanie na sprze…
$328,216
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Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Trzecie piętro mieszkanie 120 metrów kwadratowych trzy sypialnie łazienka salon. Uczciwy war…
$97,896
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
$5,27M
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 105 m²
Działka budowlana o powierzchni 2500 metrów kwadratowych z szerokim widokiem na morze Z wido…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала Х векаВ историческом здании начала ХХ …
$2,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T86. Apartament z ogrodem w Ligurii - Apartament z trzema sypialniami w Villa w Bordige…
$480,602
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и терасой ряд…
$293,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$457,158
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Typy nieruchomości w Włochy.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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