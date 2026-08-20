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Wille na sprzedaż w Mediolan, Włochy

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6 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 6 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 310 m²
OC- 231015-1, luksusowy dom szlachecki zbudowany w drugiej połowie XVII wiekuLuksusowy szlac…
$5,22M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Willa 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
FP- 261015. Unikalny projekt w samym sercu MediolanuW samym sercu Mediolanu powstał unikalny…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 6 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
FP-271115. Luksusowe nieruchomości 60 km od MediolanuLuksusowe osiedle 60 km od Mediolanu, w…
$5,27M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Willa w Mediolan, Włochy
Willa
Mediolan, Włochy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 780 m²
Longignan Residence to zabytkowy dom zbudowany w XVII wieku i należący do rodziny bankierów …
$2,20M
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Willa 8 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 8 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
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Willa 50 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 50 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 50
Sypialnie 50
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 6 000 m²
$5,47M
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Parametry nieruchomości w Mediolan, Włochy

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