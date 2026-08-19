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Wille na sprzedaż w Sardynia, Włochy

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Sud Sardegna
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31 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Cagliari, Włochy
Willa 4 pokoi
Cagliari, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
IT-030420-2. Вакрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ закрыт…
$345,799
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Willa 4 pokoi w Cagliari, Włochy
Willa 4 pokoi
Cagliari, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
$339,938
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w MureraMuravera, Włochy
Willa 4 pokoi
MureraMuravera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
$679,876
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Willa w IsthintiniStintino, Włochy
Willa
IsthintiniStintino, Włochy
$5,70M
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International real estate agency Habita
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Willa 3 pokoi w CadeseddaCalasetta, Włochy
Willa 3 pokoi
CadeseddaCalasetta, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже   вилла 70 кв.м. рядом с …
$293,050
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 8 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 8 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 271 m²
Located on the renowned and prestigious hill of Pantogia, a single villa with a wonderful vi…
$3,94M
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TekceTekce
Willa 10 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 10 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57M
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Willa 10 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 10 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
At Pantogia, within a condominium of only three units, recently renovated detached villa wit…
$1,92M
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Willa w Sardynia, Włochy
Willa
Sardynia, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Przynosimy do Państwa uwagi ekskluzywny dwupoziomowy willa znajduje się w malowniczej okolic…
$1,05M
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Willa 14 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 14 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 14
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
The hill of Pantogia is one of the Costa Smeralda's most picturesque panoramic spots, offeri…
$3,28M
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Willa w Alghero, Włochy
Willa
Alghero, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Witamy w tej niezwykłej willi w Alghero, prawdziwym skarbem w samym sercu Sardynii. Jest to …
$1,05M
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Willa 7 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 7 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28M
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
The property is located in one of the most prestigious areas of Sardinia, the Costa Smeralda…
$3,91M
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Willa w Porto Cervo, Włochy
Willa
Porto Cervo, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Villa Mirto znajduje się na słynnym wybrzeżu Costa Smeralda w samym sercu Porto Cervo na Sar…
$3,50M
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03M
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Willa 11 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
The dream of the Costa Smeralda comes to life on the Celvia beach, a long stretch of light-c…
$13,14M
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Willa 9 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 9 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
The villa is situated at the foot of the Pantogia hill and enjoys a beautiful view over the …
$3,28M
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Willa 13 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 13 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
In one of the most exclusive locations, overlooking the bay of Cala di Volpe and surrounded …
$4,38M
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Willa 7 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 7 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
$7,66M
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Willa w La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Włochy
Willa
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Villa Paradiso znajduje się w prywatnym parku, który oferuje rezydencję ekskluzywnych willi,…
$3,00M
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Willa 11 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Exclusive villa overlooking the sea at Cala Granu, surrounded by a garden full of plants and…
$13,14M
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Willa 9 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 9 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Beautiful newly built sea view villa in Cala del Faro with private pool. The house consists …
$3,83M
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Willa 11 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 11 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 333 m²
A little steep away from Porto Cervo center and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$4,82M
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Willa 8 pokojów w CrabonaxaVillasimius, Włochy
Willa 8 pokojów
CrabonaxaVillasimius, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Powierzchnia mieszkalna 230 metrów kwadratowych, łączna powierzchnia 1500 metrów kwadratowyc…
$980,968
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Willa 8 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 8 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
$2,41M
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Willa 16 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 16 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
In a hilly position, surrounded by greenery, with a wonderful view of the Gulf of Pevero, he…
$6,02M
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Willa 3 pokoi w CrabonaxaVillasimius, Włochy
Willa 3 pokoi
CrabonaxaVillasimius, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Przedstawiamy Państwu duży dom dla rodzin 2 130-150 metrów od najsłynniejszej plaży Simius w…
$520,514
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Willa 10 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 10 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
The charm of the traditional local architecture and the enchanting location make this proper…
$7,55M
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Willa 12 pokojów w Sardynia, Włochy
Willa 12 pokojów
Sardynia, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegant villa on the seashore with   Output   to two beaches. The main villa consists of a …
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
The villa is located within the residence at the Golf Porto Cervo, inside this beautiful pro…
$2,13M
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Parametry nieruchomości w Sardynia, Włochy

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