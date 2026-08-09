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Wille na sprzedaż w Marche, Włochy

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San Benedetto del Tronto
5
Civitanova Marche
3
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24 obiekty total found
Willa 40 pokojów w Offida, Włochy
Willa 40 pokojów
Offida, Włochy
Pokoje 40
Powierzchnia 1 000 m²
Willa na trzech poziomach ponad 1000 m2 z 40 pokoi 9 łazienek 13 sypialni, wysokiej jakości …
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Willa 6 pokojów w Fano, Włochy
Willa 6 pokojów
Fano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке , с…
$4,39M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедето-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный до…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Monteprandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Monteprandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
BG- AH05U Piękny dom na wzgórzach MonteprandonePiękny dom na wzgórzach Monteprandone, 10 km …
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG- V5602U. Willa na pierwszej linii w San Benedetto del TrontoDom rodzinny, położony na pie…
$1,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Senigallia, Włochy
Willa 6 pokojów
Senigallia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 078 m²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 14 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 14 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 430 m²
Piękne niedawno odnowiona willa z jakości wykończenia w panoramicznej pozycji 1 km od centru…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Sirolo, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirolo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
$1,58M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Brecciarolo, Włochy
Willa 6 pokojów
Brecciarolo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 850 000 m²
BG- ABIV5201U Stary dom w Marina del TrontoStary dom w Marina del Tronto, 15 km od Alba Adri…
$2,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 11 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 11 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 345 m²
Dom wiejski do remontu, piękna warstwa w starych podłogach z cegły i drewna Akcesoria Stoczn…
Cena na zgłoszenie
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Willa 2 pokoi w Tavullia, Włochy
Willa 2 pokoi
Tavullia, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПичаноЦена сн…
$104,326
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Marotta, Włochy
Willa
Marotta, Włochy
Powierzchnia 1 800 m²
BG- CC1100. Piękna willa niedaleko wybrzeża Adriatyku i miasta MarottaWłochy, region Marche,…
$4,39M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 14 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 14 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 6 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
BG- ABIV5601U Luksusowa willa w stylu śródziemnomorskim, San Benedetto del TrontoLuksusowa w…
$3,52M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 24 pokoi w San Ginesio, Włochy
Willa 24 pokoi
San Ginesio, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 600 m²
Ogromnie duży dom na dwóch poziomach z dziedzińcem o powierzchni 8,600 m2, na którym znajduj…
$575,498
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Willa 15 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 15 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 500 m²
Pod koniec XIX wieku willa z 2000 m2 park z palmami i wysokimi drzewami. Trzy poziomy 164 m2…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Willa 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 10 200 m²
BG- ABIV5401U Starożytna willa w Porto San ElpidioWilla 1780 w Porto San Elpidio, 8 km od mo…
$2,58M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 16 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 16 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
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Willa 6 pokojów w Pesaro, Włochy
Willa 6 pokojów
Pesaro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 30 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 30 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 30
Powierzchnia 1 400 m²
Numer referencyjny: N864 (R) Nazwa własności: Casa Ridente Lokalizacja: W kraju Miasto / Mia…
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Willa 6 pokojów w Castorano, Włochy
Willa 6 pokojów
Castorano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG- V5101U. Starożytny Pałac Episkopalny w Collie del TrontoStarożytny Pałac Episkopalny w C…
$2,46M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 19 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Willa 19 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 760 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
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Willa 16 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 16 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Willa z widokiem na morze, która jest 400 metrów na dwóch piętrach plus poddasze i piwnica Ż…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Marche, Włochy

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