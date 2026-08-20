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Wille na sprzedaż w Alassio, Włochy

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10 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
DH- 964. Villa Alassio WłochyWilla jest podzielona na dwa oddzielne domy całkowicie autonomi…
$2,58M
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-7. Willa na sprzedaż w AlassioWilla z dostępem do plaży. Całkowicie odnowiony i od…
$4,60M
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
KK-280416-5. Willa 400 km z ogrodem 900 kmWilla 400 m2 z ogrodem 900 m2 z pięknymi materiała…
$1,02M
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
DH- 350. Villa Alassio Włochy 350m2Maksymalna prywatność, duży plac, basen, przestronny park…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
AS- VM- 263. Dom z widokiem na morze w mieście Alassio Alassio - Ta willa znajduje się na wz…
$879,150
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 227 m²
AS- VA- 232. Willa z basenem w Imperium, LiguriaWilla z basenem ma powierzchnię 227 m2 i dzi…
$726,764
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
KK- W- 023B1E. Willa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "AlassioWilla 240 m2 + 1800 m2 ogród + 145 …
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
$2,70M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 500 m²
Willa posiada panoramiczny widok na malowniczą zatokę Alassio.W dużym prywatnym parku o powi…
$4,59M
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Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 300 m²
Luksusowa zabytkowa willa w jednym z najbardziej znanych miejsc na zachodzie Riwiery Liguryj…
$17,43M
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