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Wille na sprzedaż w Como, Włochy

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Tremezzina
8
San Siro
3
Faggeto Lario
5
Willa Usuwać
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65 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Como, Włochy
Willa 4 pokoi
Como, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
MV- 221122-3. Stylowe wille nowej budowy nad jeziorem ComoCztery wille nowej budowy 15 minut…
$581,411
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Willa 5 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 5 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Laglio, Włochy
Willa 6 pokojów
Laglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
MV- 221122-1. Willa z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro w LaglioIdealnie poł…
$2,58M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Lenno, Włochy
Willa 4 pokoi
Lenno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вилла ” Анна ” в Тремеццина, г.MezzegraMezzegra Villa ” Anna ”: Прекра…
$3,40M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Argegno, Włochy
Willa 6 pokojów
Argegno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 890 m²
PL- PR- P09. Jezioro Como. Wspaniały obiekt z unikalnym widokiemNa brzegu jeziora Como znajd…
$4,10M
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Willa 6 pokojów w Tremezzina, Włochy
Willa 6 pokojów
Tremezzina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LUI-158. Классическая вилла на озере Комо на первой линии.Площадь основной вилы около 1000 к…
$7,97M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Civiglio, Włochy
Willa 4 pokoi
Civiglio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
PL- PR _ P10. Kamienny dom w samym sercu miasta ComoEkstra kamienny dom, zbudowany w XVII wi…
$1,47M
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Willa 6 pokojów w Menaggio, Włochy
Willa 6 pokojów
Menaggio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LUI-180b. Piękna willa w ComoTvilzzina (5 minut od Menagio i 30 minut od Cernobbio)VILLA 700…
$2,81M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 5 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
PL- PR _ V19. Luksusowe wille nowej budowy w CzernobbioNowy luksusowy kompleks mieszkalny sk…
$4,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Molina, Włochy
Willa 5 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
GR- Pb- 32. Jezioro Como Villa w Faggeto LarioWilla z niezapomnianym widokiem na jezioro w F…
$2,05M
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Willa 6 pokojów w Como, Włochy
Willa 6 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 300 m²
MV- INT - 19847. Prestiżowy zabytkowy szlachetny willa w pobliżu miasta ComoPrestiżowy histo…
$7,62M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Civiglio, Włochy
Willa 4 pokoi
Civiglio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
ID - 11032. VB - Panoramiczna kamienica w ComoPanoramiczny dom w Como z widokiem na jezioro …
$996,370
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Bellagio, Włochy
Willa 4 pokoi
Bellagio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 370 m²
Lul-162. Willa nad jeziorem Como z pięknym widokiem na jezioro i góry.Willa nad jeziorem Com…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Colonno, Włochy
Willa
Colonno, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,42M
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Willa 4 pokoi w Como, Włochy
Willa 4 pokoi
Como, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
MV- 1901. Oferujemy na sprzedaż ekskluzywną prywatną willę z panoramicznym, wspaniałym i uni…
$2,17M
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Willa 6 pokojów w Blevio, Włochy
Willa 6 pokojów
Blevio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
MV- 1609-2. Wspaniała historyczna willa w Brevio.Wspaniała historyczna willa w Brevio. Powie…
$9,38M
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Willa 4 pokoi w Blevio, Włochy
Willa 4 pokoi
Blevio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
MV- 1609-3. Niesamowita willa nad morzem z basenem i mariną, otoczona kwitnącymi ogrodami w …
$10,55M
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Willa 5 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 5 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,57M
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Willa 6 pokojów w Lemna, Włochy
Willa 6 pokojów
Lemna, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
MV- 270221. Luksusowy dom z remontem na jeziorze ComoLuksusowy dom z designerską renowacją w…
$1,99M
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Willa 6 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 6 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 520 m²
LUI-313. Красивая вилла в Чернобио.ВИЛА 520m ² с 5 спальнями + спальня прислуги САД около 10…
$5,63M
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Willa w Molina, Włochy
Willa
Molina, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Cechy Villa am Comer See: 3 sypialnie, 4 łazienki, kuchnia z jadalnią, studio, sala bilardow…
$1,73M
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Willa 5 pokojów w Como, Włochy
Willa 5 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z potencjałem handlowym i widokiem na jezioro Komo5 minut od Menagio oferujemy …
$748,690
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Your Invest Home
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Willa 14 pokojów w Griante, Włochy
Willa 14 pokojów
Griante, Włochy
Pokoje 14
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Małe miasteczko Griante i wioska Cadenabbia to malownicze miejsca z widokiem na jezioro Como…
$4,60M
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Willa 6 pokojów w Como, Włochy
Willa 6 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
MV- 221122- 5. Luksusowa willa nowej budowy w pobliżu jeziora ComoWilla jest na sprzedaż na …
$12,89M
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Willa 6 pokojów w Menaggio, Włochy
Willa 6 pokojów
Menaggio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 620 m²
Lul-234. Stylowa willa nad jeziorem Como na pierwszej liniiZaprojektowana w połowie XX wieku…
$9,38M
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Willa 6 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 6 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
LUI-154. Willa nad jeziorem Como z widokiem na jezioro.Willa nad jeziorem Como z widokiem na…
$2,34M
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Willa 6 pokojów w Como, Włochy
Willa 6 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
MV- 1609-1. Urocza willa wiejska ze stajniami i dużym parkiem. Powierzchnia 700 m2 Powierzch…
$2,58M
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Willa 4 pokoi w Pianello del Lario, Włochy
Willa 4 pokoi
Pianello del Lario, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
GR- Al1. Nowa luksusowa willa na pierwszej linii jezioraPianello del Lario: opuszczona willa…
$3,16M
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Willa 6 pokojów w Civiglio, Włochy
Willa 6 pokojów
Civiglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65M
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Willa 11 pokojów w Menaggio, Włochy
Willa 11 pokojów
Menaggio, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Pretty independent villa located in Menaggio, more precisely in the Loveno hamlet, in a pano…
$689,762
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Parametry nieruchomości w Como, Włochy

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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