Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Wenecja Euganejska
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Wenecja Euganejska, Włochy

;
Peschiera del Garda
8
Willa Usuwać
Wyczyść
37 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Caorle, Włochy
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Caorle, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W bezpośrednim sąsiedztwie Caorle, w okolicy Bryan, oferujemy oddzielną willę otoczoną dużym…
$523,717
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 4 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH- 230519-1. Nowoczesne wille w pobliżu miasta Garda.Nowoczesne wille na wzgórzach w pobliż…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
ABI- 1002G. Willa z panoramicznym widokiem na jezioro GardaNa wzgórzu, w cichym miejscu, ale…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
GH- ZV00018. Willa z widokiem na jezioro dla rekonstrukcji.W panoramicznej dzielnicy mieszka…
$1,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Arqua Petrarca, Włochy
Willa 6 pokojów
Arqua Petrarca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
OC-100517. Willa w mieście Arqua-Petrarca. weniceVilla koło Wenecji, można powiedzieć prawie…
$1,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 24 pokoi w Canaro, Włochy
Willa 24 pokoi
Canaro, Włochy
Pokoje 24
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 20 944 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) - historyczna wenecka rezydencja w sercu PolskiJes…
$579,415
Zostaw prośbę
Willa w Wenecja, Włochy
Willa
Wenecja, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
$3,55M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
GH- ZV00033. Willa z fantastycznym widokiem na jezioro.W wspaniałej lokalizacji w miejscowoś…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 6 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
ABI- 1001G. Doskonała, elitarna willa nad jeziorem GardaLuksusowa willa nad jeziorem Garda. …
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 4 pokoi w Lazise, Włochy
Willa 4 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
ABI- 2003E. Piękna willa z basenem i widokiem na jezioro GardaW cichym miejscu, obok jeziora…
$1,64M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Werona, Włochy
Willa
Werona, Włochy
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 2 200 m²
Liczba kondygnacji 3
VALPOLITELLA (Veneto) / / XVI wiek / / GENERALNY REGIONALNY PLACE 2200 KV M / / 12 Sypialnie…
$5,30M
Zostaw prośbę
Willa 16 pokojów w Lazise, Włochy
Willa 16 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
W cichej i prywatnej dzielnicy mieszkalnej, około 1,5 km od zabytkowego centrum, oferujemy n…
$2,39M
Zostaw prośbę
Willa 15 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 15 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 15
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Bardolino, in an elegant and quiet residential area, only 200 metres from the lake shore, we…
$4,93M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Broglie, Włochy
Willa 5 pokojów
Broglie, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Peschiera del Garda, famous as a fortress of the Venetian Republic since the 16th century, h…
$2,74M
Zostaw prośbę
Willa 15 pokojów w Caprino Veronese, Włochy
Willa 15 pokojów
Caprino Veronese, Włochy
Pokoje 15
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 624 m²
Ta ekskluzywna secesyjna willa z 1912 roku jest otoczona w pełni ogrodzonym ogrodem o powier…
$1,59M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
San Benedetto di Lugana, w eleganckiej dzielnicy mieszkalnej niedaleko jeziora, oferujemy ek…
$760,928
Zostaw prośbę
Willa 16 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 16 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 451 m²
Bardolino, single villa built on a plot of 539 sqm, surrounded by a garden of 317 sqm. The p…
$2,07M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Lazise, Włochy
Willa 9 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
$2,90M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Lazise, Włochy
Willa 7 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
In the most exclusive area of Lazise, only 600 metres from the centre, we offer a totally in…
$1,26M
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Lazise, Włochy
Willa 10 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 243 m²
W pagórkowatej okolicy z częściowym widokiem na jezioro i wspaniałym widokiem na okoliczne w…
$985,375
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
This magnificent villa is spread over three levels, offering well-kept spaces and high-quali…
$1,29M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Broglie, Włochy
Willa 7 pokojów
Broglie, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
W Peschiera del Garda, w Località Boschetti, pagórkowatej okolicy ze wspaniałym widokiem na …
$875,889
Zostaw prośbę
Willa 16 pokojów w Costermano sul Garda, Włochy
Willa 16 pokojów
Costermano sul Garda, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ekskluzywna i wyrafinowana pojedyncza willa, podzielona na dwa apartamenty jeden na drugim, …
$3,23M
Zostaw prośbę
Willa 24 pokoi w Werona, Włochy
Willa 24 pokoi
Werona, Włochy
Pokoje 24
Sypialnie 17
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 31 000 m²
It is a pleasure to be able to present this excellence in rural tourism, located just 10 min…
$9,85M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 8 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
W Bardolino, w miejscowości Cisano, oferujemy tę pojedynczą willę ze wspaniałym widokiem na …
$2,74M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Porto, Włochy
Willa 5 pokojów
Porto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
$569,328
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Willa 12 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
Zostaw prośbę
Willa 20 pokojów w Asolo, Włochy
Willa 20 pokojów
Asolo, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 14
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 1 222 m²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
$9,85M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Wenecja Euganejska, Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się