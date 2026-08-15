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Domy na sprzedaż w Włochy

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1 523 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Caorle, Włochy
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Willa 5 pokojów
Caorle, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W bezpośrednim sąsiedztwie Caorle, w okolicy Bryan, oferujemy oddzielną willę otoczoną dużym…
$523,717
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Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
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Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa w Monzie - 600 m2 w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów• Monza • Stre…
$2,84M
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Willa 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH- PV001596. Villa swoje marzenia z widokiem na jezioro! Willa z basenem i widokiem na jezi…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Dom 23 pokoi w Terni, Włochy
Dom 23 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 800 m²
Odnowiony dom na dwóch poziomach plus strych. Parter salon kuchnia dwie łazienki pokój użytk…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
GA- V001049. Willa na wzgórzu z widokiem na jezioro, w miejscowości SalòZanurzony na pierwsz…
$1,16M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 22 pokoi w Terni, Włochy
Willa 22 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 1 500 m²
Obecnie niedokończony dom wakacyjny na dwóch piętrach o powierzchni 130 metrów kwadratowych …
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
ABI- 1264A Nowoczesna willa nad jeziorem GardaNowa, nowoczesna willa z widokiem na jezioro G…
$2,81M
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Red Feniks Montenegro
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Dom 7 pokojów w Terni, Włochy
Dom 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 170 m²
Dom do renowacji w wspaniałej pozycji Dwa piętra z przylegającą konstrukcją akcesoriów w sta…
$92,936
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Dom 8 pokojów w Terni, Włochy
Dom 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 300 m²
Domek z nowym dachem i adaptacją sejsmiczną. Grunt 3,50 ha gruntów ornych ze stuletnimi drze…
$209,272
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Willa 9 pokojów w Asyż, Włochy
Willa 9 pokojów
Asyż, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 740 m²
Casale di Charme | Kod 8673 Cena aktualna: 20/03/2025 € 2 200 000 Położony w sercu Umbr…
$2,55M
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Dom 19 pokojów w Terni, Włochy
Dom 19 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 550 m²
Budynek na trzech poziomach plus poddasze Stan ogólny dobry Parter Apartament 205 m2 Pierwsz…
$406,918
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Willa 3 pokoi w Gozzano, Włochy
Willa 3 pokoi
Gozzano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ISM- 060417- 6. Wspaniały willa z widokiem Jezioro Orta Wspaniała willa z widokiem na jezior…
$1,03M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 1 400 m²
GH- PV00020. Luksusowa nowoczesna willa na pierwszej linii jezioraElitarna nowoczesna willa …
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N981Nazwa nieruchomości: Casa Burzi IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 284 m²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana, отделка качес…
$3,28M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Szeregowiec 13 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 350 m²
Oddzielny dom w doskonałej kondycji z sąsiednią szopą około 90 metrów kwadratowych. Ziemia z…
$383,666
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Willa w Manerba del Garda, Włochy
Willa
Manerba del Garda, Włochy
Powierzchnia 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
LH- 5T12. Willa na sprzedaż w mieście Bordiguera. liguriaHistoryczne nieruchomości we Włosze…
$303,600
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
FP- T636. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "StresaNa wzgórzu w Stresie w miejscowo…
$375,104
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Red Feniks Montenegro
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Powierzchnia 20 000 m²
Powierzchnia budynków około dwóch hektarów objętych planem realizacji
Cena na zgłoszenie
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Powierzchnia 60 000 m²
Powierzchnia budynku około 60 tysięcy, ale z maksymalną objętością 60 tysięcy metrów szeście…
Cena na zgłoszenie
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Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 220 m²
Gospodarstwo rolne, które ma zostać przywrócone z 4,50 ha ziemi. Pozycja panoramiczna przyle…
Cena na zgłoszenie
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Willa w San Vincenzo, Włochy
Willa
San Vincenzo, Włochy
Powierzchnia 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепл 950кв…
$4,10M
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 240 m²
Numer referencyjny: N560 Nazwa własności: Casa Tanzi I Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto:…
$279,030
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Willa 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH- PV001595. Wille w ostatnim etapie budowyWilla z widokiem na jezioro, budowa pod koniec 2…
$1,20M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
$1,05M
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Dom 18 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 18 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 540 m²
Duży panoramiczny dom do odnowienia ( koniec wieku ) Dwa piętra dla najstarszej części, trzy…
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 240 m²
Pojedynczy dom z 3000 m2 ziemi. Parter różne pokoje i garaż. Podniesiony parter z wejściem, …
$139,515
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Willa 3 pokoi w Włochy
Willa 3 pokoi
Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
GM- CPA- Villa Belvedere. Willa z ogrodem i wspaniały widok na morzeLuksusowa willa, położon…
$586,100
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Typy nieruchomości w Włochy.

wille
zamki
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Włochy

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