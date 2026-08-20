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Wille na sprzedaż w Salo, Włochy

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16 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
GA- V001049. Willa na wzgórzu z widokiem na jezioro, w miejscowości SalòZanurzony na pierwsz…
$1,16M
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Willa w Salo, Włochy
Willa
Salo, Włochy
Powierzchnia 600 m²
GA- V001086. Nieruchomość do renowacji z widokiem na jezioro w miejscowości SalòPołożony w c…
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
ABI- 1257A. Wspaniała willa z widokiem na jezioro GardaTen wspaniały obiekt z widokiem na je…
$4,45M
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Agencja
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Willa w Salo, Włochy
Willa
Salo, Włochy
Powierzchnia 790 m²
GH- 210518. Willa na pierwszej linii, w mieście SaloWilla ma powierzchnię 790 metrów kwadrat…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA- V001445. dobrze stojąca willa z widokiem Salo BayOtoczony zielenią i spokojem, wpisany w…
$539,212
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 9 pokojów w Salo, Włochy
Willa 9 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
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Willa 9 pokojów w Salo, Włochy
Willa 9 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
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Willa 13 pokojów w Salo, Włochy
Willa 13 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Wybór Benito Mussoliniego, który w 1943 r. Założył Włoską Republikę Społeczną w Salò, z pewn…
$2,72M
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Willa 4 pokoi w Villa di Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a panoramic area on the hills surrounding Salò, with a 360° panorama of the Gulf, we offe…
$766,403
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Willa 18 pokojów w Barbarano, Włochy
Willa 18 pokojów
Barbarano, Włochy
Pokoje 18
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Willa 7 pokojów w Villa di Salo, Włochy
Willa 7 pokojów
Villa di Salo, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
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Willa 13 pokojów w Salo, Włochy
Willa 13 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
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Willa 18 pokojów w Salo, Włochy
Willa 18 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 18
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Willa 9 pokojów w Salo, Włochy
Willa 9 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Detached villa in a very quiet and with views overlooking the hills, not far from the histor…
$985,375
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Willa 10 pokojów w Salo, Włochy
Willa 10 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 035 m²
In Salò, in the beautiful Riviera dei Limoni, we find this magnificent Villa with panoramic …
$2,19M
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