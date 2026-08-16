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Wille na sprzedaż w Civitanova Marche, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 16 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 16 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Willa z widokiem na morze, która jest 400 metrów na dwóch piętrach plus poddasze i piwnica Ż…
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Willa 11 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 11 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 345 m²
Dom wiejski do remontu, piękna warstwa w starych podłogach z cegły i drewna Akcesoria Stoczn…
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Willa 14 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 14 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
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