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Domy Szeregowe w Włochy

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111 obiektów total found
Szeregowiec 13 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 350 m²
Oddzielny dom w doskonałej kondycji z sąsiednią szopą około 90 metrów kwadratowych. Ziemia z…
$383,666
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 240 m²
Numer referencyjny: N560 Nazwa własności: Casa Tanzi I Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto:…
$279,030
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 240 m²
Pojedynczy dom z 3000 m2 ziemi. Parter różne pokoje i garaż. Podniesiony parter z wejściem, …
$139,515
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Szeregowiec 6 pokojów w Sassari, Włochy
Szeregowiec 6 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Small villa with spectacular panoramic position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in…
$1,37M
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 200 m²
Dom jednoosobowy w panoramicznej pozycji rzut kamieniem od centrum Dwa piętra plus poddasze …
$290,656
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Dom wolnostojący nowa głowa rozciąga się na p.terra i p.seminterrato Ogród o powierzchni 150…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Szeregowiec 11 pokojów w Giulianova, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 15 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 15 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 400 m²
Jednostka nieruchomości składająca się z dwóch sąsiadujących budynków: a) dwupiętrowa willa …
$310,964
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Szeregowiec 13 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 500 m²
Pierwsze piętro 80 willa na dwóch piętrach plus piwnica i poddasze Parter 150 m2 na parterze…
$418,544
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Szeregowiec 6 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 140 m²
Numer referencyjny: N505 Nazwa własności: Casa Cecchi II Lokalizacja: W kraju Miasto / Miast…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 7 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Sprzęt rolniczy ( numer 3 ) do szorstkiej koncesji ( wygasa za dwa lata ) zanurzony w zielen…
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Szeregowiec 8 pokojów w Campofilone, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Willa z ogrodzonym parkiem o powierzchni 3,550 m2 w ekskluzywnej okolicy kilka km od morza. …
$488,302
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Szeregowiec 7 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Pojedyncza willa z ziemią z drzewami oliwnymi o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. …
$287,930
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Dom wolnostojący na dwóch poziomach przez ok. 150 metrów kwadratowych osiem pokoi i dwie łaz…
$151,141
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 250 m²
pojedyncza willa w małej wiosce niedaleko drogi wojewódzkiej. Mały dziedziniec i opcjonalnie…
$174,393
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Szeregowiec 25 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 25 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 25
Powierzchnia 530 m²
Numer referencyjny: N763 Nazwa nieruchomości: Casa Colletenna Lokalizacja: w kraju Miasto: S…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Działka budowlana o powierzchni 7 000 metrów kwadratowych o maksymalnej pojemności 270 metró…
$110,449
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 330 m²
Teren o powierzchni 12 000 m2 z widokiem na morze z pozwoleniem na budowę domu o powierzchni…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 190 m²
pojedyncza willa z połowy lat 60-tych z ogrodem z dwóch stron z akcesoriami. Wygląd niedawno…
$209,272
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Oddzielony pojedynczy 70 odnowiony wewnętrznie (zewnętrzny do przeglądu) Dwa piętra 80 m2 ka…
$348,787
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 210 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$255,777
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: N1581 Nazwa własności: Casa Zacco Lokalizacja: W mieście - przedmieścia …
$348,787
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Szeregowiec 10 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 200 m²
Pojedyncza willa z nieogrodzonym dziedzińcem i sąsiednim garażem. Parter z kuchnia, sypialni…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 9 pokojów w Colonnella, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Colonnella, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 180 m²
Pojedyncze domy w budowie z drewnianą konstrukcją Panoramiczna pozycja z widokiem na morze R…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Apartament H = 2,15 metra składający się z salonu z wanną, ślepego wejścia, bezpośredniego d…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Oddzielona willa o powierzchni około 100 m2 na jednym piętrze z 8 000 m2 ziemi z drzewami ol…
$162,767
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 240 m²
Salon na dwóch poziomach plus poddasze Piętro Parter - Pierwsze piętro z salonem kuchnia ane…
$232,525
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 180 m²
Półwyseparowany dom na obrzeżach wsi w centralnej lokalizacji (2 / 3) w szorstkim Trzy pozio…
$267,403
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Szeregowiec 11 pokojów w Moscufo, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Moscufo, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 250 m²
Niedawno wybudowany willa z magazynem (tawerna) 1000 m2 na dwóch poziomach (500 + 500) Ziemi…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Oddzielony pojedynczy do przeglądu wewnętrznego przez sąd 300 metrów kwadratowych z parter m…
$172,758
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Parametry nieruchomości w Włochy

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