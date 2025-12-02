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Kompleks mieszkalny Terras Markoni

St Walburg Santa Valburga, Włochy
od
$206,842
;
12
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ID: 19645
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Włochy
  • Region / Państwo
    Trydent-Górna Adyga
  • Okolica
    South Tyrol
  • Miasto
    Burggrafenamt Burgraviato
  • Wioska
    St Walburg Santa Valburga
  • Adres
    Riem, Riem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

198000 EUR - 927000 EUR Opis TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rzym Terrace Marconi "Live in Rome" Różne rodzaje apartamentów: mini- apartamenty, dwupokojowe, trzypokojowe, dwupoziomowe penthouses. Apartamenty są wynajmowane "pod klucz" - z pełnym wykończeniem, bez mebli. Dostępne podłogi: od pierwszego do ósmego. Ceny od 198000 EUR + VAT Możliwe raty przed zakończeniem budowy, zaliczka w wysokości 30%. Data dostawy - czerwiec 2026. Położony w Rzymie w dzielnicy Marconi, zaledwie 10 minut od stacji Trastevere, w tętniącym życiem i dynamicznym obszarze pełnym usług, szkół, teatrów, bistros i winiarni, idealne miejsce do życia i cieszyć się intensywnym życiem społecznym i kulturalnym. Terrazze Marconi jest w bliskiej odległości od jednej z głównych ulic handlowych, viale Guglielmo Marconi, który dodaje trochę wygody dla zakupów i codziennej działalności. Wygodna rezydencja charakteryzuje się dużymi otwartymi przestrzeniami, takimi jak weranda i balkon. Weranda jest elastycznym środowiskiem, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, pozwalając na stworzenie całkowicie otwartej lub zamkniętej przestrzeni w zależności od osobistych życzeń. Poniżej znajdują się usługi dostępne w rezydencji Terrazze Marconi: * recepcja * Winda * Parking * Współdzielony: sejf, pralnia i prasowanie * Samodzielne systemy ogrzewania i chłodzenia z zewnątrz ściany lub wentylatory podłogowe i termoelektryczne meble w łazienkach * Podłączenie światłowodowe wewnątrz apartamentu, z wyjściem danych w salonie, sypialnia i taras * Inteligentny punkt konsjerża Amazon szafka do dostępu do Internetu i dostawy * Wnętrza VAT będzie zbudowany za opłatą 4000 €za tę przestrzeń parkingową * Wydatki: One- czas podatku od nieruchomości (4 lub 10%) Notary - 2- 5% Fees- 500 euro Komisji Włoskiej Agencji -2% Komisja VC- 5% Żydzi

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 69.0
Cena za m², USD 4,531
Cena mieszkania, USD 331,077
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 50.0
Cena za m², USD 4,270
Cena mieszkania, USD 226,045

Lokalizacja na mapie

St Walburg Santa Valburga, Włochy

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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