Kompleks mieszkalny Terras Markoni

198000 EUR - 927000 EUR Opis TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rzym Terrace Marconi "Live in Rome" Różne rodzaje apartamentów: mini- apartamenty, dwupokojowe, trzypokojowe, dwupoziomowe penthouses. Apartamenty są wynajmowane "pod klucz" - z pełnym wykończeniem, bez mebli. Dostępne podłogi: od pierwszego do ósmego. Ceny od 198000 EUR + VAT Możliwe raty przed zakończeniem budowy, zaliczka w wysokości 30%. Data dostawy - czerwiec 2026. Położony w Rzymie w dzielnicy Marconi, zaledwie 10 minut od stacji Trastevere, w tętniącym życiem i dynamicznym obszarze pełnym usług, szkół, teatrów, bistros i winiarni, idealne miejsce do życia i cieszyć się intensywnym życiem społecznym i kulturalnym. Terrazze Marconi jest w bliskiej odległości od jednej z głównych ulic handlowych, viale Guglielmo Marconi, który dodaje trochę wygody dla zakupów i codziennej działalności. Wygodna rezydencja charakteryzuje się dużymi otwartymi przestrzeniami, takimi jak weranda i balkon. Weranda jest elastycznym środowiskiem, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, pozwalając na stworzenie całkowicie otwartej lub zamkniętej przestrzeni w zależności od osobistych życzeń. Poniżej znajdują się usługi dostępne w rezydencji Terrazze Marconi: * recepcja * Winda * Parking * Współdzielony: sejf, pralnia i prasowanie * Samodzielne systemy ogrzewania i chłodzenia z zewnątrz ściany lub wentylatory podłogowe i termoelektryczne meble w łazienkach * Podłączenie światłowodowe wewnątrz apartamentu, z wyjściem danych w salonie, sypialnia i taras * Inteligentny punkt konsjerża Amazon szafka do dostępu do Internetu i dostawy * Wnętrza VAT będzie zbudowany za opłatą 4000 €za tę przestrzeń parkingową * Wydatki: One- czas podatku od nieruchomości (4 lub 10%) Notary - 2- 5% Fees- 500 euro Komisji Włoskiej Agencji -2% Komisja VC- 5% Żydzi