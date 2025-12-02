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Kompleks mieszkalny CENTRALITA

Vedrana, Włochy
od
$239,853
;
19
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ID: 19646
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Włochy
  • Region / Państwo
    Emilia-Romania
  • Okolica
    Bolonia
  • Miasteczko
    Budrio
  • Wioska
    Vedrana
  • Adres
    Via Viazza in Destra, 54 c

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Projekt CENTRALIT znajduje się w północnej części Turyńskiej Dzielnicy Innowacyjnych Pomysłów. Zaletą dzielnicy jest budowa nowej linii metra, rozszerzenie bulwaru z Corso Vittorio Emanuele II do Corso Grosseto, Docks Dora. Wszystkie udogodnienia do życia i rekreacji - w kilka minut spacerem znajdują się przystanki transportu publicznego, park, szkoły, centrum handlowe. 20 minut w centrum Turyn. Powierzchnia projektu wynosi 2500 m2 Projekt przewiduje: System nadzoru wideo Okryty parking miejsca 15. Przestrzeń garażowa jest płatna oddzielnie za 20,000 euro. Rozwijanie płatności Możliwość przejazdu w zarządzaniu Realizacja projektu - 4 kw. 2024 Projekt obejmuje apartamenty z poddaszem o różnych obszarach Koszt metrów kwadratowych. m - 2800- 2900 euro. Powierzchnia apartament- 100- 326 m kw. Apartamenty dwupoziomowe, 9 loftów w stylu nowojorskim z 6 m wysokości sufitu wnętrza okna panoramiczne Oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemów ogrzewania i chłodzenia podłogi, okna Oświetlenie akustyczne Metoda płatności: 10% przy składaniu oferty 20% przy podpisywaniu umowy 20% przy instalacji dwuszynowych okien 20% przy instalacji zasilania komunikacyjnego (elektryczność, wodociągi) 30% przy transakcji

Wydatki: Jednorazowy podatek od nieruchomości (4 lub 10%) Notary - 2- 5% stanowych opłat - 500 euro Komisja włoskiej Agencji -2% Komisja VRC -5% euro

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 100.0
Cena za m², USD 2,476
Cena mieszkania, USD 262,121

Lokalizacja na mapie

Vedrana, Włochy

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 50–69 m²
2 obiekty nieruchomości 2
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Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
331,077
Mieszkanie
50.0
226,045
Agencja
Your Invest Home
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