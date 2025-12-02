Kompleks mieszkalny CENTRALITA

Projekt CENTRALIT znajduje się w północnej części Turyńskiej Dzielnicy Innowacyjnych Pomysłów. Zaletą dzielnicy jest budowa nowej linii metra, rozszerzenie bulwaru z Corso Vittorio Emanuele II do Corso Grosseto, Docks Dora. Wszystkie udogodnienia do życia i rekreacji - w kilka minut spacerem znajdują się przystanki transportu publicznego, park, szkoły, centrum handlowe. 20 minut w centrum Turyn. Powierzchnia projektu wynosi 2500 m2 Projekt przewiduje: System nadzoru wideo Okryty parking miejsca 15. Przestrzeń garażowa jest płatna oddzielnie za 20,000 euro. Rozwijanie płatności Możliwość przejazdu w zarządzaniu Realizacja projektu - 4 kw. 2024 Projekt obejmuje apartamenty z poddaszem o różnych obszarach Koszt metrów kwadratowych. m - 2800- 2900 euro. Powierzchnia apartament- 100- 326 m kw. Apartamenty dwupoziomowe, 9 loftów w stylu nowojorskim z 6 m wysokości sufitu wnętrza okna panoramiczne Oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemów ogrzewania i chłodzenia podłogi, okna Oświetlenie akustyczne Metoda płatności: 10% przy składaniu oferty 20% przy podpisywaniu umowy 20% przy instalacji dwuszynowych okien 20% przy instalacji zasilania komunikacyjnego (elektryczność, wodociągi) 30% przy transakcji

Wydatki: Jednorazowy podatek od nieruchomości (4 lub 10%) Notary - 2- 5% stanowych opłat - 500 euro Komisja włoskiej Agencji -2% Komisja VRC -5% euro