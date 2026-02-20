ИП Риелтор без границ kz

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Oferujemy pomoc w nabywaniu nieruchomości w 18 krajach, a także pomoc w przystosowaniu się do kraju podczas przeprowadzki (zezwolenie na pobyt / pobyt stały / obywatelstwo, zapisanie dzieci do instytucji medycznych, itp.)
Natalia Zaitseva
Ekspertka ds. nieruchomości i inwestycji w Polsce
Pracuję tam, gdzie nieruchomości stają się czymś więcej niż lokalem — stają się narzędziem strategii, ochrony kapitału i długoterminowego wzrostu.
Moim głównym obszarem działania jest Poznań — miasto o stabilnej gosp…
20
7
Poleć
4
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
LEGER INVEST oferuje inwestycje w luksusowe nieruchomości na całym świecie. Nasza wiedza fachowa pozwala nam oferować możliwości inwestycyjne, które obejmują kilka czynników, takich jak cena, lokalizacja, wielkość, projektowanie, infrastruktura, usługi i perspektywy ekonomiczne
Agencja Nieruchomości Warszawa GOESTE
Zakup i sprzedaż nieruchomości w Warszawie tylko z pozoru są zadaniami łatwymi i przyjemnymi. Wielu obecnych klientów biur nieruchomości już próbowało zmierzyć się z tym wyzwaniem, ale trzeba pamiętać, że jest to proces skomplikowany. Finalizacja opła…
Starter House to wyspecjalizowana agencja nieruchomości w Warszawie dla migrantów i przedsiębiorców z WNP i krajów bałtyckich. Indywidualne podejście. Szybko i z zyskiem wybieramy dowolny rodzaj nieruchomości: wynajem, zakup, sprzedaż w Warszawie. Dzięki szerokiej bazie ofert, szybko znajdzi…