  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,58M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Agia Triada, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Agia Triada, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Oddzielny dom znajduje się w Ipokrates Politia za górą Parnitha Ponieważ istnieje prywatna d…
$1,05M
Willa 1 pokój w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 680 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 680 metrów kwadratowych w Attica. Wspaniały widok na morze, …
$1,76M
Willa 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. w Atenach. Willa składa się z 4 sypialni, pokój dzi…
$1,15M
Willa 5 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,54M
Willa 6 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,11M
Willa 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,11M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Kropia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Kropia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 445 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$1,17M
Willa 5 pokojów w Sykamino, Grecja
Willa 5 pokojów
Sykamino, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$555,959
Willa 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa 245 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dodatki wliczone w cenę: parki…
$2,57M
Willa 11 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,63M
Willa 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$1,58M
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 151 m kw. W Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, pokój dzienny z…
$760,786
Willa 8 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,81M
Willa 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 433 m²
Na sprzedaż willa 433 metrów kwadratowych w Atenach. Są: klimatyzacja, ogrzewanie. Budynek m…
$2,46M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette 207 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$643,742
Willa 5 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 293 m2 w Attica. Parter składa się z jednej sypial…
$1,40M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$784,195
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Agios Stefanos na północ od wzgórza Athens Muson: dom jednorodzinny o powierzchni 400m². dos…
$947,463
Willa 9 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 380 m kw. Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuc…
$2,34M
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na żądanie
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,22M
Willa 6 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$3,04M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$234,088
Dom wolnostojący 10 pokojów w Koropi, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Koropi, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 800 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchni…
$485,733
Willa 1 pokój w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa 1 pokój
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 950 m²
Liczba kondygnacji 1
W sumie dom posiada 7 łazienek oraz jedną toaletę dla gości i jeden zewnętrzny basen WC znaj…
$2,57M
Willa 6 pokojów w Kitsi, Grecja
Willa 6 pokojów
Kitsi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,64M
Willa 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 600 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, jedne…
$8,78M
Willa 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 m kw w Atenach. Parter składa się z salonu, j…
$4,33M
