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Dom wolnostojący na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Vari Municipal Unit
24
Municipality of Dionysos
18
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Dom wolnostojący Usuwać
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187 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Voula na południe od obszaru Athens Nea Kalymnos: w trakcie budowy maisonette 184 m2 3rd- 4 …
$1,55M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,30M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Afidnes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Afidnes, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 sypialni…
$250,554
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,59M
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Varkiza na południe od Aten, w centrum gminy, 2nd- 3rd piętra maisonette i studio 50 m kw., …
$1,11M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$752,111
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$826,496
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Dom wolnostojący w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 531 m²
Na sprzedaż dwupiętrowy dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 531 m2 Dom składa się z czter…
$755,654
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa 2 - o powierzchni 360 m2. w Attyce. Pierwsze piętro…
$822,647
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z ku…
$413,248
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$399,898
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 440 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$590,354
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 550 m kw. W Atenach. Parter składa się z 7 sypialni, 3 salonów, …
$1,89M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Anavyssos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 211 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$769,822
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 165 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skład…
$495,898
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Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 253 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 253 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$561,151
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Stathmos Afidnon, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Oddzielny dom znajduje się w Ipokrates Politia za górą Parnitha Ponieważ istnieje prywatna d…
$1,06M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 505 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 505 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$708,425
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Dom wolnostojący w Spata, Grecja
Dom wolnostojący
Spata, Grecja
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 1400 m kw. Attica. Wspaniały widok na górę, las otwiera się od oki…
$2,24M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$2,95M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 255 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$495,898
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 430 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$791,075
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowy dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica - skła…
$1,53M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy o powierzchni 180 m kw. w Atenach. Właściciele opuszczą meble z…
$903,242
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,65M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 405 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 405 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$1,55M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 326 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 326 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, sal…
$1,03M
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

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