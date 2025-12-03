Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

Municipality of Saronikos
178
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
135
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
99
Municipality of Marathonas
96
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Willa 13 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 13 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 682 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Regional Unit of East Attica.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się