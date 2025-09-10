Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 339 m²
Doskonały dom wolnostojący z piwnicą i poddaszem. 450 m od morza. W okolicy Agios Nikolaos A…
$366,362
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Dionysos, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 410 m²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
Zostaw prośbę
