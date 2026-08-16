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Wille na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Dionysos
7
Municipality of Marathonas
6
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74 obiekty total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
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Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Powierzchnia 462 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 462 metrów kwadratowych w Attica. Widok na morze,…
$743,846
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Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,53M
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 648 metrów kwadratowych w Atenach. Trzecie piętro…
$1,92M
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 600 m2 w Attica. Piwnica składa się z 2 sypialni, jednej łaz…
$1,54M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 457 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 457 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,68M
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TekceTekce
Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
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Grekodom Development
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Willa w Stathmos Afidnon, Grecja
Willa
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$4,13M
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,48M
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 290 m2 w Atenach. Parter składa się z salonu, kuchni, jadalni…
$1,30M
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Grekodom Development
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 385 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$708,425
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
To... Luksusowa oaza spokoju w sercu Anavyssos Zapraszamy do unikalnej nieruchomości, która…
$826,496
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Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,24M
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 800 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,13M
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Willa 8 pokojów w Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 4 000 m²
Willa o unikalnej architekturze w Rafina, Grecja Lokalizacja: Rafina, prestiżowe pr…
$1,56M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,76M
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,36M
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Oaza spokoju i luksusu w sercu Anavyssos W sercu Anavyssos ta olśniewająca willa oferuje at…
$3,72M
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 m2 w Attica. Na parterze znajduje się jedna s…
$971,180
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 750 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$1,59M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż willa 199 m2 w środkowej Grecji. Dodatki wliczone w cenę: parking, ogród. Obiekt…
$1,94M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 m kw w Atenach. Parter składa się z salonu, j…
$4,37M
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Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 132 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu z kuchnią…
$925,477
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 870 m²
To... Wprowadzenie: Odkryj ostateczny luksus w wyjątkowym otoczeniu z tą nowoczesną willą w …
$2,95M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 440 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$4,84M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw w Atenach. 1 piętro składa się z salonu …
$1,18M
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,42M
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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