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Domy na sprzedaż w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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Vari Municipal Unit
37
93 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Dwupoziomowy znajduje się na ziemi (70 m2) i drugim piętrze (170 m2), ma wyłączną utylizację…
$1,24M
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Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Duplex na sprzedaż, 4 piętro, znajduje się w obszarze Voula. Obiekt ma powierzchnię 141.02 m…
$1,52M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$2,27M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Oferujemy wspaniałe wille w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów na południu Aten, Vou…
$1,95M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 289 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 289 m kw. Maisonette ma jeden poziom. Są: kominek. Właścici…
$968 181
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 100 m²
✨ Detached House 100 m2 na 165 m2 Plot - Asyrmatos, Aliantos (Vari - Varkiza) W uprzywilejow…
$277 467
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Voula South Powierzchnia Nea Kalymnos, w trakcie budowy maisonette 215 m2 3 poziomy (basemen…
$1,45M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 236 m²
Wspaniała kamienica na sprzedaż w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Aten, Voula. Dom składa …
$1,12M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw w Atenach. 1 piętro składa się z salonu …
$1,18M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Atenach . Maisonette ma jed…
$1,03M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 96 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$708 425
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z 3 sypialn…
$673 004
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 146 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$1,42M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 217 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$2,01M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$1,06M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda ¿maizonette 160 m kw., w centralnej Grecji. Maisonette ma jeden poziom. Dodatki w…
$2,34M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$3,54M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 300 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$1,77M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowy dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica - skła…
$1,53M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 207 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$649 390
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 360 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, po…
$1,30M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Attyka Wschodnia: Vari- Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.…
$874 024
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 91 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie p…
$779 268
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 285 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 285 m kw. w Atenach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwn…
$3,60M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,59M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 430 m kw. Maisonette ma 4 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,11M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Sypi…
$740 007
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa s…
$1,04M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 308 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 308 metrów kwadratowych w Atenach. Z okien otwiera się widok na m…
$903 242
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 490 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$1,48M
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Typy nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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