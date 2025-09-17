Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Makri Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Nea Makri Municipal Unit, Grecja

Nea Makri
3
62 obiekty total found
Dom 10 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom 10 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 060 m²
Liczba kondygnacji 3
Oddzielny dom na sprzeda ¿, wzniesiony parter, znajduje siê w rejonie Rafina. Dom ma powierz…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piętro -1/4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek 400 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z Pierwsze …
$762,092
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze pięt…
$762,092
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 211 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$444,767
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa si…
$2,58M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$702,264
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 112 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$386,908
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek 400 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętro składa się z …
$703,470
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Piętro -1/4
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom o powierzchni 430 m kw. w Attica w budowie. Parter składa się z …
$785,541
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z jednej sypialni, salonu, jednej…
$2,57M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 270 m2 w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$433,806
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 112 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$386,245
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Attyce. Wspaniały widok na miasto,…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzeda? 5-pi? trowy domek 300 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu. Drugie p…
$527,602
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$497,437
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 406 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 406 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$527,602
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzedaż 165 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Na parterze znajd…
$410,357
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 70 m kw. W Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią,…
$257,497
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Piętro -1/4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,93M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 275 m²
Piętro 1/2
Dwupiętrowy budynek na sprzedażDwupiętrowy budynek o łącznej powierzchni 275 metrów kwadrato…
$609,674
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 211 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$445,531
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 130 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$480,704
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 406 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, sal…
$526,698
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 400 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, …
$433,806
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż znajduje się dwukondygnacyjny dom z niezależnym jednopokojowym mieszkaniem na pi…
$795,900
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 265 metrów kwadratowych w Attyce. Pierwsze piętro s…
$918,796
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 545 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzeda? 4-pi? trowy domek o powierzchni 545 m kw. Attica. Pierwsze piętro składa się z j…
$937,960
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 545 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 545 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$936,353
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa
Municipality of Marathonas, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek o powierzchni 360 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się …
$1,17M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Nea Makri Municipal Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Nea Makri Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się