Domy na sprzedaż w Spata Loutsa Municipal Unit, Grecja

5 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$362,837
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$363,459
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielny dom na sprzedaż, 1 piętro, położony w okolicy Markopolo. Dom ma powierzchnię 160 m…
$327,518
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż powierzchni 215 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro…
$474,842
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$474,029
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Spata Loutsa Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
