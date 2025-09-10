Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
222 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z 2 syp…
$468,176
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kato Souli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kato Souli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 93 m kw. w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej …
$433,063
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 505 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$702,264
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,58M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 483 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 5-piętrowy dom 483 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$1,87M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$374,541
Szeregowiec 12 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec 12 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 350 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z…
$3,63M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$760,786
Dom wolnostojący 8 pokojów w Agia Triada, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Agia Triada, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Oddzielny dom znajduje się w Ipokrates Politia za górą Parnitha Ponieważ istnieje prywatna d…
$1,05M
Willa 1 pokój w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 680 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 680 metrów kwadratowych w Attica. Wspaniały widok na morze, …
$1,76M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, je…
$526,698
Willa 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. w Atenach. Willa składa się z 4 sypialni, pokój dzi…
$1,15M
Willa 5 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,54M
Willa 6 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,11M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Kropia, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Kropia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w Atenach maizonette 400 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$1,81M
Willa 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,11M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4-piętrowy dom w Atenach o powierzchni 370 metrów kwadratowych. Półpiwnica skład…
$1,11M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Limenas Markopoulou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Piętro 4/1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z salonu z …
$971,466
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Kropia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Kropia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 445 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$1,17M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$819,309
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się …
$760,786
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 158 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$316,019
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$468,176
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$1,29M
Willa 11 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,63M
Szeregowiec 8 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 8 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$614,481
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Willa 8 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,81M
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 283 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$883,683
Szeregowiec 11 pokojów w Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Szeregowiec 11 pokojów
Municipality of Rafina Pikermi, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 567 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 567 m kw. w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$406,143
