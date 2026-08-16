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Domy Szeregowe w Regional Unit of East Attica, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
42
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
13
Municipality of Dionysos
11
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112 obiektów total found
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Townhouse na sprzedaż 105 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro s…
$359,100
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma jeden poziom. Wspani…
$472,283
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Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
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DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż maisonette 350 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z…
$3,66M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 187 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 187 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,15M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$720,232
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 325 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 325 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Na trze…
$4,07M
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Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 125 m2 w Attyce .Maisonette ma 3 wartości. Piwnica składa się z syp…
$613,968
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 300 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$1,77M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 187 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Czwarte…
$3,07M
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 667 m²
Willa znajduje się na przedmieściach północnej Aten w mieście Stamata. Dom zawiera 3 poziomy…
$2,01M
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 139 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$403,802
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Piękna willa jest na sprzedaż w prestiżowych przedmieściach Aten, Voula. To jedna z najbogat…
$1,12M
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Szeregowiec w Skala Oropou, Grecja
Szeregowiec
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 170 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$295,177
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,31M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 106 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 106 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Widok na miasto, morze,…
$944,567
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Szeregowiec w Markopoulo, Grecja
Szeregowiec
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$212,528
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Szeregowiec w Stathmos Afidnon, Grecja
Szeregowiec
Stathmos Afidnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonett…
$366,020
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Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma jeden poziom. 3 piętr…
$873,724
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż maisonette 210 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$519,512
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$472,283
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 265 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 265 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 pozi…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Municipality of Pallini, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie …
$460,476
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 96 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$708,425
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$1,32M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 207 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$649,390
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Szeregowiec w Nea Makri, Grecja
Szeregowiec
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$708,425
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż maisonette 270 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$732,039
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

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