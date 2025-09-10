Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipality of Spata Artemida, Grecja

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
36 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielny dom na sprzedaż, 1 piętro, położony w okolicy Markopolo. Dom ma powierzchnię 160 m…
$327,518
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 225 metrów kwadratowych w Attica. Wspaniały widok na górę, las ot…
$526,698
Willa 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 200 m kw. w Atenach. Willa składa się z 4 sypialni, pokój dzi…
$1,15M
Szeregowiec 8 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 8 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$614,481
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$363,459
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Cena na żądanie
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 35 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa si…
$105,520
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$362,837
Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 244 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 244 metrów kwadratowych w Attica. Miasto znajduje się na…
$703,470
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$461,945
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 259 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$936,353
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu z k…
$444,767
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$491,585
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 254 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednego prysznica …
$334,746
Willa 11 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
Ateny ArtemidaAteny, GrecjaOdkryj zalety willi Artemida, gdzie można posiadać luksusowy obie…
$995,457
Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 220 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Na p…
$492,429
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$445,531
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 95 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, pok…
$222,384
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 180 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, jedne…
$461,154
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Attica. Z okien znajdu…
$879,337
Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzedaż 259 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parter składa się…
$937,960
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro -1/4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$762,092
Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/4
Na sprzedaż kamienica o powierzchni 300 m2 w Attica. Dom znajduje się na 4 poziomach. Parter…
$615,536
Dom 7 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 339 m²
Doskonały dom wolnostojący z piwnicą i poddaszem. 450 m od morza. W okolicy Agios Nikolaos A…
$366,362
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 128 m kw. Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$392,098
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$526,698
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 35 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z…
$105,340
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z jednej …
$760,786
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 200 metrów kwadratowych w Atenach. Willa składa się z 4 sypial…
$1,15M
Willa w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Willa
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 175 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$527,602
