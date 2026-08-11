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Dom wolnostojący na sprzedaż w Corinth, Grecja

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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica s…
$791,075
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 150 m kw we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$519,512
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 251 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom o powierzchni 251 metrów kwadratowych w Peloponese. Parter skład…
$815,416
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Corinth, Grecja

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