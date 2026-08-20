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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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Municipal Unit of Evrostina
3
Dom wolnostojący Usuwać
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11 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salonu…
$448,669
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$2,24M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$212,528
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 203 m kw w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchni,…
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 304 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 304 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica sk…
$861,917
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 285 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$625,776
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$425,055
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 85 m kw w Peloponezu. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$165,299
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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