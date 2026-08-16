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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Paralia, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych na Zachodnim Peloponezie. D…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Peloponese. Piwnica skł…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,78M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Paralia, Grecja

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