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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Aigialeia, Grecja

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Municipal Unit of Aegio
4
Dom wolnostojący Usuwać
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7 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Akrata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 98 m kw. Wschodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, …
$187,733
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$439,224
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akrata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 272 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 272 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$661,197
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 191 m kw. Zachodni Peloponez. Istnieją: panele słoneczne do podgrz…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspania…
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Aigialeia, Grecja

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