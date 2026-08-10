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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

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Ermioni
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,18M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ermioni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 210 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 215 m kw. We wschodnim Peloponezu - Ermionida. Półpiwnica składa…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$543,126
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

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