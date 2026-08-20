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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Vocha, Grecja

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Vrachati
15
Dom wolnostojący Usuwać
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16 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Vrachati wieś w pobliżu Koryntu, maisonette 140 m2 3 poziomy (pół-basement- parter i 1 piętr…
$279,688
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Dom wolnostojący w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 267 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 267 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspani…
$495,898
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 135 m kw we wschodnim Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Vracati w pobliżu Koryntu, nowo wybudowany maizonette 88 m2 1st-2. piętro, w pobliżu plaży, …
$227,246
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z jednej sypialni.…
$318,791
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 110 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$227,064
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 5 pokojów w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vrachati, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Koryntu odkrywa ten piękny dom w odległości 215m2 na działce 550m2…
$326,302
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Vracati w pobliżu Korinth oddzielony dom 210m2, częściowo umeblowany na działce 500sq.m. dos…
$268,034
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Korinth, oddzielony dom 136 m2 parter na działce 400 m2 i w dobrym…
$244,727
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Vrachati wieś w pobliżu Korinth, maisonette 65 m2 umeblowane 1st- 2. piętro, w bardzo dobrym…
$161,986
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$324,695
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Maisonette w Brahati Corinth jest nieruchomością zaledwie 20 metrów od morza. Z łącznej powi…
$279,195
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Agencja
Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Koryntu, odosobniony dom o powierzchni 80 m kw., na działce o powi…
$157,324
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vrachati, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Vrachati w pobliżu Korinth oddzielony dom 227 m kw. 3 poziomy, na działce 500 m kw. i w bard…
$343,783
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Vocha, Grecja

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