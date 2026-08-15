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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 203 m kw w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchni,…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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