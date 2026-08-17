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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$743,846
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na Peloponezie. Parter skła…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 210 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter skład…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$425,181
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 247 metrów kwadratowych w Peloponezu. Pierwsze piętro składa się…
$442,654
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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