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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Nafplio, Grecja

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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 198 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Drepano, Grecja
Dom wolnostojący
Drepano, Grecja
Powierzchnia 272 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 272 m kw. We wschodnim Peloponezu. Widok na miasto, …
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 434 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 434 m kw. Peloponese. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, s…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nafplio, Grecja

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