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Domy na sprzedaż w Macedonia-Tracja, Grecja

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Saloniki
22
Kassandra Municipality
1018
Pallini Municipal Unit
521
Kassandra Municipal Unit
498
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2 557 obiektów total found
Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
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Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Agencja
Vista Estate
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Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Prywatny sprzedawca
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$230,627
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Dom 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe wille z pięknym widokiem na morze znajdują się na wzgórzu przed morzem, na obrzeża…
$865,552
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Dom 2 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11597 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 420.000 EUR. Ten 100,00 m kw. Dom s…
$485,415
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Dom 4 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 2
Philip, Almond: Na sprzedaż Dom 215 m2 w 500 m2 działki w doskonałym miejscu. Składa się z 4…
$334,680
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$242,159
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom 3 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Dom znajduje się w okolicy całego roku żywy Agios Mamas wsi 850 metrów od plaży oznaczonej B…
$323,295
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Dom 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Dom 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Kompleks maizonettes i apartamentów znajduje się w miejscowości Gerakini zaledwie 250 metrów…
$196,192
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Dom 3 pokoi w Fourka, Grecja
Dom 3 pokoi
Fourka, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Dom położony jest na przedmieściach wsi Fourka 2400 metrów od piaszczystej plaży. Dom zbudow…
$248,244
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$312,077
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Roda, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Roda, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Maizonette z fantastycznym widokiem na morze znajduje się w dzielnicy Koumitsa bech 800 metr…
$565,494
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Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy dom położony jest 600 metrów od piaszczystej plaży w Kalyves. Istnieje prywatny ogród 3…
$201,962
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Nea Irakleitsa, Grecja
Dom 4 pokoi
Nea Irakleitsa, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2
Kavala- New Heraclitsa: Na sprzedaż Dom 140 m2 na działce 311 m2 Składa się z 4 sypialni, 1 …
$577,875
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż kamienica o powierzchni 144 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Dom zn…
$299,816
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 310 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Półpiwn…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Polychrono, Grecja
Szeregowiec
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: nowoczesna nieruchomość o łącznej powierzchni 450 m², wybudowana w 2019 roku, p…
$4,06M
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Dom 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Dom znajduje się na końcu spokojnej miejscowości wypoczynkowej Paralia Dionisiou Beach w jeg…
$311,599
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Afytos, Grecja
Dom 4 pokoi
Afytos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Willa znajduje się na urwisku na przedmieściach tradycyjnej wioski Afytos 700 metrów od plaż…
$634,738
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 135 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$456,934
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Pefkochori, Grecja
Willa 5 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż przestronna willa o powierzchni 150 m², położona w malowniczej miejscowości Pefk…
$925,918
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Typy nieruchomości w Macedonia-Tracja.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Macedonia-Tracja, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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