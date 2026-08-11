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Domy na sprzedaż w Neo Rysio, Grecja

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3 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Neo Rysio, Grecja
Dom 8 pokojów
Neo Rysio, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 660 m²
Kod własności: HPS4511 - Dom Sprzedaży w Thermi Tagarades za €3.300.000. To 660 m kw. Dom sk…
$3,80M
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Willa w Neo Rysio, Grecja
Willa
Neo Rysio, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Dom 3 pokoi w Neo Rysio, Grecja
Dom 3 pokoi
Neo Rysio, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 540 m²
Property Code: HPS3074 - House FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 690.000 . This 540 sq. m.…
$794,088
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