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Domy na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
35
Nea Moudania
33
Nea Triglia
10
232 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 138 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$490,558
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Powierzchnia 67 m²
Na sprzedaż 4 narożne majonetki, w pełni wyposażone, w Paralia Dionysio. Każdy ma powierzchn…
$214,047
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lakkoma, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$253,852
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesny kompleks znajduje się na przedmieściach wsi Nea Kallikratia, w dzielnicy Mikoniat…
$306,578
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Maisonette znajduje się w mieście Nea Moudania 1200 metrów do ładnej piaszczystej plaży ozna…
$329,670
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Willa 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Witamy w tym oszałamiającym domu w kompleksie w Halkidiki w Grecji. Położony w Nea Propontid…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Nieruchomość znajd…
$740,415
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Maizonette znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli w kompleksie z basenem przed…
$167,750
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Willa 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 463 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie willi nabrzeża obecnie w budowie w Nea Propontida, Halkidiki. Ten niesamowity…
$2,22M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Agencja
Аталанта
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. Półpiwnica składa się z 3 magazynów. P…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Oddzielny dom znajduje się przed morzem w okolicy Nea Potidea wsi w 1 km do najbliższej plaż…
$404,915
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Paralia Dionisiou, Grecja
Dom 3 pokoi
Paralia Dionisiou, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Maisonette znajduje się w miejscowości Paralia Dionisiou zaledwie 50 metrów do piaszczystej …
$283,401
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Dom 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Oddzielny dom z ogrodem znajduje się na przedmieściach Nea Potidea wsi 1200 metrów od piaszc…
$138,828
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Dom 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Nasz własny projekt! Bez komentowania agencji! Budynek znajduje się w miejscowości Nea Mouda…
$277,617
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 77 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Lakkoma, Grecja
Szeregowiec
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż maizonette 198 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Maizonettes znajdują się w popularnym letniskowym kurorcie o nazwie Flogita tylko 150 metrów…
$225,564
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$312,077
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Dionysiou, Grecja
Dom 5 pokojów
Dionysiou, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Willa znajduje się w okolicy miejscowości Dionisiou, w pobliżu miejscowości Paralia Dionisio…
$636,295
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Dom 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Dom z ogrodem znajduje się w okolicy wsi Nea Kallikratia 1700 metrów od piaszczystej plaży. …
$370,208
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Chalkidiki. Parter skła…
$594,134
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Oddzielny dom z ogrodem znajduje się na przedmieściach Nea Potidea wsi 750 metrów od piaszcz…
$351,698
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Dom 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Dom 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Maizonettes znajduje się w Sozopoli wsi 350 metrów od wielkiej piaszczystej plaży. Maizonett…
$181,633
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Dom 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Budynek znajduje się w Nea Moudania miasta w Eleonas obszarze 700 metrów do ładnej piaszczys…
$382,880
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Silata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Półpiwnica s…
$696,768
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Nea Propontida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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