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Domy na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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5
36 obiektów total found
Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$311,019
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? maizonette 55 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$206,624
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Położony w oszałamiającym regionie Halkidiki, ten dom w kompleksie oferuje luksus życia w na…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 77 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$206,194
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesny kompleks znajduje się na przedmieściach wsi Nea Kallikratia, w dzielnicy Mikoniat…
$306,313
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$514,154
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Maisonette znajduje się 150 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia. W budynku jest w…
$287,981
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Przedstawiamy wspaniałe Maisonette w Halkidiki, Grecja, obecnie Under Construction, oferując…
$296,166
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje wspaniałe otwarte w…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położ…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy wspaniały dom na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość oferuje niesam…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 65 metrów kwadratowych w Halkidiki. Domek składa…
$219,096
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Dom położony jest w popularnej miejscowości Nea Kallikratia zaledwie 200 metrów od plaży. Is…
$247,664
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Dom 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Nowy budynek z apartamentami i maizonettes znajduje się 200 metrów od piaszczystej plaży w N…
$288,975
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Willa w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Piwnica sk…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy wspaniałą Maisonette w Halkidiki w Grecji, w budowie z niesamowitymi otwartymi…
$210,734
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$368,616
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$294,754
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$514,154
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Willa w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 205 m²
Willa znajduje się 5 km od Nea Iraklia wsi i 490 metrów od najbliższej plaży. Dom zbudowany …
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Dom z ogrodem znajduje się w okolicy wsi Nea Kallikratia 1700 metrów od piaszczystej plaży. …
$369,888
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Dom 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Maizonette znajduje się w okolicy miejscowości Nea Kallikratia 1100 metrów od piaszczystej p…
$282,221
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Dom znajduje się w okolicy popularnej wioski Nea Kallikratia, w obszarze plaży Ammos, zaledw…
$219,621
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Doświadczyć ostatecznego wybrzeża życia w tym domu w dobrym stanie, zaledwie 10 minut spacer…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Przedstawiamy ten nowo wybudowany dom w oszałamiającej lokalizacji w Halkidiki w Grecji. Cie…
$341,730
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Halkidiki Properties
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